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Независимые муниципальные депутаты начнут бороться за реальные полномочия
2 октября 2017 г. | Время публикации 18:13 | Последние изменения 18:15
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Избранные муниципальные депутаты Илья Яшин (Красносельский район), Юлия Галямина (Тимирязевский район) и Константин Янкаускас (Зюзино) провели в выходные конгресс независимых депутатов. В мероприятии участвовали около 200 человек - победившие депутаты, не прошедшие кандидаты, а также приглашенные эксперты и представители независимых профсоюзов.

Итогом конгресса стало принятие резолюции: депутаты намерены добиваться расширения своих полномочий и требовать отмены муниципального фильтра на выборах мэра Москвы. Похожие цели ставит перед собой Ассоциация независимых депутатов Дмитрия Гудкова - Максима Каца, которые тоже встретились с новоизбранными депутатами и бывшими кандидатами в выходные.

Обе встречи прошли автономно. По словам Галяминой и Яшина, кандидатов в мэры решили не приглашать на конгресс, поэтому Гудкова там не было. "Возникла развилка: приглашать кандидатов в мэры и всем дать высказаться, либо не приглашать никого. Потому что если мы приглашаем какого-то одного кандидата в мэры, мы фактически весь наш конгресс делаем его предвыборной площадкой", - пояснил Яшин "Коммерсанту".

"Конгресс принял резолюцию с тремя простыми и важными требованиями, - рассказал в Facebook Константин Янкаускас - 1. Привести федеральные и московские законы о местном самоуправлении в соответствие с Европейской хартией местного самоуправления. 2. Принять новый городской закон о местном самоуправлении, расширяющий полномочия муниципальных Советов. 3. Отменить муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы и обеспечить свободное участие в них всех независимых кандидатов".

Европейская хартия, ратифицированная Россией, гарантирует "децентрализацию власти, передачу местному самоуправлению наиболее полных полномочий, широкую автономию муниципалитетов". Депутаты намерены сформировать пакет поправок в законопроект о местном самоуправлении и внести его в Мосгордуму от нескольких муниципалитетов. Добиваться принятия поправок и отмены муниципального фильтра участники конгресса намерены с помощью общественно-политической кампании.

"Точно так же, как мы, несмотря на все противодействие мэрии, сумели победить на выборах... и перебить вот этот административный ресурс, точно так же мы будем обращаться к людям всеми доступными способами, в том числе используя трибуну муниципальных собраний, будем убеждать их поддержать наши требования об отмене муниципального фильтра", - сообщил Яшин телеканалу "Дождь".

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