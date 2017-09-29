В столице задержаны члены экстремистской группы, готовившей теракты Рубрики: Криминал

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В деятельности ячейки участвовали жители Северо-Кавказского региона - сторонники насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного Исламского Халифата". Члены ячейки задержаны, в местах их проживания обнаружены и изъяты два самодельных взрывных устройства, два пистолета Макарова, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205.5 (Организация деятельности террористической организации) УК РФ.



Федеральная служба безопасности разоблачила законспирированную ячейку группировки "Исламское государство" в столичном регионе. Как сообщается на сайте ведомства, члены ячейки планировали совершение терактов в местах массового скопления людей и на транспорте в течение сентября.В деятельности ячейки участвовали жители Северо-Кавказского региона - сторонники насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного Исламского Халифата". Члены ячейки задержаны, в местах их проживания обнаружены и изъяты два самодельных взрывных устройства, два пистолета Макарова, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205.5 (Организация деятельности террористической организации) УК РФ.



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