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В столице задержаны члены экстремистской группы, готовившей теракты
2 октября 2017 г. | Время публикации 11:21 | Последние изменения 11:23
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Федеральная служба безопасности разоблачила законспирированную ячейку группировки "Исламское государство" в столичном регионе. Как сообщается на сайте ведомства, члены ячейки планировали совершение терактов в местах массового скопления людей и на транспорте в течение сентября.

В деятельности ячейки участвовали жители Северо-Кавказского региона - сторонники насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного Исламского Халифата". Члены ячейки задержаны, в местах их проживания обнаружены и изъяты два самодельных взрывных устройства, два пистолета Макарова, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205.5 (Организация деятельности террористической организации) УК РФ.

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Понедельник, 2 октября 2017 г. // Последняя новость 11:21
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