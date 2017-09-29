Удобную остановку на Покровском бульваре "ликвидировали" со второй попытки Рубрики: Общественный транспорт

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"В начале марта ко мне обратились жители соседнего переулка. Сказали, что трамвайную остановку "Дурасовский переулок" на Покровском бульваре хотят отменить, в трамваях по громкой связи делают соответствующие объявления. На этой остановке можно сесть в трамваи маршрутов А, 3 и 39 (по ходу движения в сторону метро Чистые пруды)", - пишет депутат. По его словам, остановкой пользуются жители Дурасовского, Малого и Большого Трехсвятительского переулка, а также сотрудники близлежащих учреждений. После обращений в департамент транспорта и Мосгортранс там сообщили о том, что решение об отмене остановки не принималось. А после того, как летом на Яузском и Покровском бульваре начались работы по программе "Моя улица", стало известно, что остановку все же отменят.



"23 сентября рабочие просто сняли со столба инфотабличку, информирующую о том, что здесь трамвайная остановка. Теперь трамваи здесь не останавливаются", - сообщает депутат. Согласно информации на сайте Мосгортранса, остановка "переносится на новую комфортную посадочную платформу и объединяется с остановкой "Казарменный переулок". "На самом деле, ничего не переносится, а просто отменили одну остановку на маршруте, и отправили жителей к следующей, по ходу движения трамваев. Ну а для более комфортного передвижения жителей к новой комфортной остановке, на тротуаре в этом году уложили плитку", - отмечает он.



Подобная же ситуация отмечается В центре столицы продолжают отменять удобные остановки общественного транспорта. Как пишет в своем блоге в "Живом журнале" муниципальный депутат Евгений Будник, одну из остановок на Покровском бульваре фактически отменили после работ по программе "Моя улица", объединив со следующей остановкой. А на тротуаре к следующей остановке уложили плитку."В начале марта ко мне обратились жители соседнего переулка. Сказали, что трамвайную остановку "Дурасовский переулок" на Покровском бульваре хотят отменить, в трамваях по громкой связи делают соответствующие объявления. На этой остановке можно сесть в трамваи маршрутов А, 3 и 39 (по ходу движения в сторону метро Чистые пруды)", - пишет депутат. По его словам, остановкой пользуются жители Дурасовского, Малого и Большого Трехсвятительского переулка, а также сотрудники близлежащих учреждений. После обращений в департамент транспорта и Мосгортранс там сообщили о том, что решение об отмене остановки не принималось. А после того, как летом на Яузском и Покровском бульваре начались работы по программе "Моя улица", стало известно, что остановку все же отменят."23 сентября рабочие просто сняли со столба инфотабличку, информирующую о том, что здесь трамвайная остановка. Теперь трамваи здесь не останавливаются", - сообщает депутат. Согласно информации на сайте Мосгортранса, остановка "переносится на новую комфортную посадочную платформу и объединяется с остановкой "Казарменный переулок". "На самом деле, ничего не переносится, а просто отменили одну остановку на маршруте, и отправили жителей к следующей, по ходу движения трамваев. Ну а для более комфортного передвижения жителей к новой комфортной остановке, на тротуаре в этом году уложили плитку", - отмечает он.Подобная же ситуация отмечается на Пречистенке : остановку общественного транспорта перенесли в сторону Садового кольца, лишив местных жителей и студентов Академии художеств удобного им маршрута. В "Мосгортрансе" заявили, что восстановление остановки на прежнем месте нецелесообразно, а остановка размещена "на вновь построенных посадочных площадках". Сами местные жители никаких "площадок" не увидели, заявив, что чиновники лишили пожилых людей возможности доехать до метро и поликлиники на автобусе.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 24 сентября 2017 г. Ради "оптимизации" движения по Садовому кольцу чиновники оставили без общественного транспорта целый район

На Пречистенке остановку общественного транспорта перенесли в сторону Садового кольца, лишив местных жителей и студентов Академии художеств удобного им маршрута. Чиновники заявили, что восстановление остановки нецелесообразно.

