В Подмосковье во время авиашоу разбился самолет: катастрофа была снята на видео

Утром 2 сентября самолет Ан-2 во время выполнения показательного выступления в подмосковной Балашихе задел крылом землю и разбился. Погибли 2 человека - пилоты.
По предварительной информации, во время выполнения показательного выступления самолет задел крылом землю, загорелся и разрушился. Сейчас проводится ликвидация последствий разрушения самолета на земле, после чего будет проведен осмотр места происшествия, сообщает ТАСС
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Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения доследственной проверки.
Видеозапись катастрофы самолета опубликовало
ГАУ МО "Балашихинское ИА". На ней видно, что самолет во время полета резко пошел вниз, завалился на левое крыло и ударился о землю, после чего взорвался.