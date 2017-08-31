Семья москвичей, сбившая случайно пешехода, погибла тут же от наезда на их машину фуры Происшествия Рубрики: Автотранспорт

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Около двух часов ночи супруги из Москвы - 42-летний глава семейства, его 49-летняя супруга и их 14-летняя дочь, возвращались из отпуска с юга России в столицу на своей Totota Corolla. Глава семейства, управлявший машиной, не заметил перебегающего дорогу вне зоны пешеходного перехода 43-летнего москвича Вадима Гранкина и сбил его. Как позже выяснилось, за несколько минут до гибели Гранкин купил автозапчасти в магазине и бежал к своему автомобилю, стоявшему у обочины. От полученных ранений пешеход скончался на месте.



Последующие события не иначе как вмешательством злого рока не назовешь. После ДТП Toyota резко остановилась в среднем ряду. Мчавшийся вслед за ней на большой скорости грузовик DAF под управлением 25-летнего жителя Брестской области смял автомобиль практически в гармошку.



В результате второго ДТП все члены семьи, находившиеся Totota, погибли мгновенно и приехавшим на место трагедии врачам скорой медицинской помощи оставалось лишь констатировать смерть. Трагедия, произошедшая в ночь на 31 августа на юге Московской области, поражает развитием сюжета. Иначе, кроме как мистическим, его не назвать. Семья, погибшая в Подмосковье при столкновении с грузовиком, сбила пешехода. Именно поэтому легковушка остановилась в середине дороги и была смята фурой, сообщает "Московский комсомолец" Около двух часов ночи супруги из Москвы - 42-летний глава семейства, его 49-летняя супруга и их 14-летняя дочь, возвращались из отпуска с юга России в столицу на своей Totota Corolla. Глава семейства, управлявший машиной, не заметил перебегающего дорогу вне зоны пешеходного перехода 43-летнего москвича Вадима Гранкина и сбил его. Как позже выяснилось, за несколько минут до гибели Гранкин купил автозапчасти в магазине и бежал к своему автомобилю, стоявшему у обочины. От полученных ранений пешеход скончался на месте.Последующие события не иначе как вмешательством злого рока не назовешь. После ДТП Toyota резко остановилась в среднем ряду. Мчавшийся вслед за ней на большой скорости грузовик DAF под управлением 25-летнего жителя Брестской области смял автомобиль практически в гармошку.В результате второго ДТП все члены семьи, находившиеся Totota, погибли мгновенно и приехавшим на место трагедии врачам скорой медицинской помощи оставалось лишь констатировать смерть.



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