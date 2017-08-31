Названа вероятная причина смерти главы "Курортов Северного Кавказа", найденного мертвым в комплексе "Москва-Сити"

По предварительным данным, причиной смерти генерального директора "Курорты Северного Кавказа" Олега Горчева могла стать острая сердечная недостаточность, сообщили Агентству городских новостей "Москва"
в экстренных службах.
Как ранее сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова,вечером 1 сентября в квартире одного из жилых домов по 1-му Красногвардейскому проезду отцом было в ванной обнаружено тело 40-летнего сына. В ходе осмотра места происшествия видимых следов, говорящих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено.
Ранее "Московский комсомолец"
сообщал, что причины, по которым могла наступить смерть, стал удар по голове "либо об пол, либо тупым предметом".