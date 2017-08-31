В отношении таксиста, устроившего автодебош на парковке в аэропорту "Внуково", возбуждено уголовное дело

По факту инцидента такси на парковке аэропорта "Внуково", который произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября, полиция возбудила уголовное дело.
Как сообщили Агентству городских новостей "Москва"
в пресс-службе столичного управления МВД, отделом дознания ОМВД по району Внуково по факту инцидента на парковке столичного аэропорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство".
В ночь на 1 сентября таксист на автомобиле Skoda Octavia сбил шлагбаум при въезде на территорию парковки аэропорта. Один из сотрудников "Внуково" попытался остановить злоумышленника, но водитель сбил его на низкой скорости и провез несколько метров на капоте, после чего скрылся. В результате инцидента сотрудник парковки получил незначительные травмы, сообщало ранее Агентство городских новостей "Москва"
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Видео инцидента утром 1 сентября опубликовал паблик Mash
: водитель такси нарушил правила, проехав по тротуару, после чего его к машине подошли сотрудники парковки. В ответ на сделанное ими замечание водитель сбил стоявшего перед машиной человека и провез его по территории парковки. После того, как машина остановилась перед шлагбаумом, к ней подбежали сотрудники парковки, попытавшиеся задержать водителя. В ответ на это, он вышиб машиной закрытый шлагбаум и уехал.