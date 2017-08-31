В отношении таксиста, устроившего автодебош на парковке в аэропорту "Внуково", возбуждено уголовное дело Криминал Рубрики: Автотранспорт

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Как сообщили



В ночь на 1 сентября таксист на автомобиле Skoda Octavia сбил шлагбаум при въезде на территорию парковки аэропорта. Один из сотрудников "Внуково" попытался остановить злоумышленника, но водитель сбил его на низкой скорости и провез несколько метров на капоте, после чего скрылся. В результате инцидента сотрудник парковки получил незначительные травмы, сообщало ранее



Видео инцидента утром 1 сентября опубликовал паблик По факту инцидента такси на парковке аэропорта "Внуково", который произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября, полиция возбудила уголовное дело.Как сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД, отделом дознания ОМВД по району Внуково по факту инцидента на парковке столичного аэропорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство".В ночь на 1 сентября таксист на автомобиле Skoda Octavia сбил шлагбаум при въезде на территорию парковки аэропорта. Один из сотрудников "Внуково" попытался остановить злоумышленника, но водитель сбил его на низкой скорости и провез несколько метров на капоте, после чего скрылся. В результате инцидента сотрудник парковки получил незначительные травмы, сообщало ранее Агентство городских новостей "Москва" Видео инцидента утром 1 сентября опубликовал паблик Mash : водитель такси нарушил правила, проехав по тротуару, после чего его к машине подошли сотрудники парковки. В ответ на сделанное ими замечание водитель сбил стоявшего перед машиной человека и провез его по территории парковки. После того, как машина остановилась перед шлагбаумом, к ней подбежали сотрудники парковки, попытавшиеся задержать водителя. В ответ на это, он вышиб машиной закрытый шлагбаум и уехал.



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