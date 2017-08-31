NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
сентября
pda
Поиск
Архив

В отношении таксиста, устроившего автодебош на парковке в аэропорту "Внуково", возбуждено уголовное дело
2 сентября 2017 г. | Время публикации 11:25 | Последние изменения 19:20
Рубрики: Автотранспорт, Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
По факту инцидента такси на парковке аэропорта "Внуково", который произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября, полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД, отделом дознания ОМВД по району Внуково по факту инцидента на парковке столичного аэропорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство".

В ночь на 1 сентября таксист на автомобиле Skoda Octavia сбил шлагбаум при въезде на территорию парковки аэропорта. Один из сотрудников "Внуково" попытался остановить злоумышленника, но водитель сбил его на низкой скорости и провез несколько метров на капоте, после чего скрылся. В результате инцидента сотрудник парковки получил незначительные травмы, сообщало ранее Агентство городских новостей "Москва".

Видео инцидента утром 1 сентября опубликовал паблик Mash: водитель такси нарушил правила, проехав по тротуару, после чего его к машине подошли сотрудники парковки. В ответ на сделанное ими замечание водитель сбил стоявшего перед машиной человека и провез его по территории парковки. После того, как машина остановилась перед шлагбаумом, к ней подбежали сотрудники парковки, попытавшиеся задержать водителя. В ответ на это, он вышиб машиной закрытый шлагбаум и уехал.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.09.2017   12:06
1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 3 сентября 2017 г. // Последняя новость 2 сентября 2017 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>