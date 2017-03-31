Мобильное приложение службы 112 заработает в столице Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Как рассказал руководитель направлений "Транспорт" и "Безопасность" департамента информационных технологий Юрий Чулюков, горожане смогут направлять обращение в службу 112 без устного общения с оператором. Это важно для людей с нарушениями речи или слуха. А слабовидящие пользователи смогут увеличить шрифт или активировать режим проговаривания текстовой информации.



Также приложение будет полезно в тех случаях, когда обстоятельства не позволяют разговаривать по телефону, однако для вызова пользователь должен будет пройти авторизацию. Программа поддержит передачу вызова в различные экстренные службы: "Пожарные и спасатели", "Полиция и ДПС", "Скорая помощь", "Мосгаз". Также будет предусмотрен вариант "Не знаю, кого вызвать" для тех, кому сложно сориентироваться в экстренной ситуации.



Пользователь приложения сможет уточнить место происшествия, указав точку на карте города. Для вызова пожарных потребуется уточнить, где произошло возгорание (в жилом доме или на улице, в производственном помещении или в транспорте). Если ЧП произошло в квартире, потребуется указать подъезд, номер квартиры, этаж, код домофона и другие данные. Кроме того, пользователи смогут отправлять фотографии и видеозаписи с места происшествия для верной оценки обстановки. Приложение будет присылать уведомления о том, как скоро приедет помощь, а впоследствии каждый сможет поставить оценку оперативности и эффективности работы экстренных служб.



Напомним, единая система 112 заменила Московскую службу спасения, ликвидированную в феврале 2012 года. Принципиальное отличие МСС заключалось в том, что операторы принимали и обрабатывали информацию любого характера независимо от того, где находился пострадавший. Работа системы 112, по сути, сводится к тому, чтобы распределять звонки между соответствующими оперативными службами. В то же время одна из основных целей проекта - сократить время реагирования экстренных служб на обращения.



В конце января ОНФ потребовал В Москве разрабатывают мобильное приложение, которое поможет горожанам вызывать экстренные городские службы без звонка. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы , мобильный сервис "112 Москва" начнут тестировать уже в этом году. Приложение само определит адрес места происшествия и передаст координаты в службу 112.Как рассказал руководитель направлений "Транспорт" и "Безопасность" департамента информационных технологий Юрий Чулюков, горожане смогут направлять обращение в службу 112 без устного общения с оператором. Это важно для людей с нарушениями речи или слуха. А слабовидящие пользователи смогут увеличить шрифт или активировать режим проговаривания текстовой информации.Также приложение будет полезно в тех случаях, когда обстоятельства не позволяют разговаривать по телефону, однако для вызова пользователь должен будет пройти авторизацию. Программа поддержит передачу вызова в различные экстренные службы: "Пожарные и спасатели", "Полиция и ДПС", "Скорая помощь", "Мосгаз". Также будет предусмотрен вариант "Не знаю, кого вызвать" для тех, кому сложно сориентироваться в экстренной ситуации.Пользователь приложения сможет уточнить место происшествия, указав точку на карте города. Для вызова пожарных потребуется уточнить, где произошло возгорание (в жилом доме или на улице, в производственном помещении или в транспорте). Если ЧП произошло в квартире, потребуется указать подъезд, номер квартиры, этаж, код домофона и другие данные. Кроме того, пользователи смогут отправлять фотографии и видеозаписи с места происшествия для верной оценки обстановки. Приложение будет присылать уведомления о том, как скоро приедет помощь, а впоследствии каждый сможет поставить оценку оперативности и эффективности работы экстренных служб.Напомним, единая система 112 заменила Московскую службу спасения, ликвидированную в феврале 2012 года. Принципиальное отличие МСС заключалось в том, что операторы принимали и обрабатывали информацию любого характера независимо от того, где находился пострадавший. Работа системы 112, по сути, сводится к тому, чтобы распределять звонки между соответствующими оперативными службами. В то же время одна из основных целей проекта - сократить время реагирования экстренных служб на обращения.В конце января ОНФ потребовал проверить службу 112 на утечки из-за жалобы, что на место ДТП вместо сотрудников ГИБДД первым приехал некий юрист из "некоммерческой организации помощи автомобилистам" и предложил за плату помочь с составлением документов. В ОНФ считают, что подобная ситуация могла произойти только из-за утечки служебной информации, поскольку о факте ДТП были известно исключительно сотрудникам службы 112 Москвы. Генеральному прокурору Юрию Чайке было направлено обращение с просьбой устроить проверку службы, однако судьба обращения неизвестна.



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