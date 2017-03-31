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Вечером движение в районе стадиона "Открытие Арена" будет затруднено
3 апреля 2017 г. | Время публикации 13:28
Рубрики: Автотранспорт  
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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Центр организации дорожного движения прогнозирует затруднение движения вблизи стадиона "Открытие Арена" в вечерний час пик в связи с проведением 21 тура чемпионата России по футболу. Как сообщается на сайте ведомства, движение на Волоколамском шоссе будет затруднено с 17 часов и до окончания матча.

Перекрытия движения не планируется, однако ЦОДД прогнозирует затруднения движения в связи с притоком личного транспорта. Объехать место проведения мероприятия можно по Строгинскому шоссе и Новощукинской улице. Автомобилистов просят учитывать возможные затруднения и пользоваться общественным транспортом.

Напомним, стадион "Открытие Арена" в районе Покровское-Стрешнево, принадлежащий футбольному клубу "Спартак", открылся в сентябре 2014 года и в декабре стал лауреатом ежегодной премии журнала Sports facilities "Спортивные сооружения. Итоги 2014 года" в номинации "Лучший футбольный стадион". В дальнейшем рядом со стадионом появится крупный спортивный кластер: гостиницы для болельщиков, два физкультурно-оздоровительных центра, комплексы ледовых и водных видов спорта, тенниса, художественной гимнастики и автомобильного спорта. Здесь же планируется возвести футбольную тренировочную базу, общественно-досуговый центр, объекты торговли и социального обслуживания, а к чемпионату мира-2018 между стадионами "Открытие Арена" и "Лужники" пустят речной трамвай.

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