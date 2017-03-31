Вечером движение в районе стадиона "Открытие Арена" будет затруднено

25 февраля 2015 г. К ЧМ-2018 между "Лужниками" и стадионом "Спартака" пустят речной трамвай

Речной трамвай будет преодолевать расстояние от "Лужников" до стадиона "Спартака" за 40 минут. Для этого необходимо провести реконструкцию речного шлюза. Также на прибрежной территории планируется построить яхт-клуб и вертолетную площадку.