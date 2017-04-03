На Тверской ОМОН принял установку таблички репрессированным за акцию протеста

2 апреля 2017 г. Полиция перекрыла центр Москвы из-за сообщений о готовящейся протестной акции

Правоохранители установили металлические ограждения на Манежной площади, у Исторического музея и Александровского сада. На Красной площади собрались сотрудники Росгвардии и ОМОНа.