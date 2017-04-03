На Тверской ОМОН принял установку таблички репрессированным за акцию протеста

Сотрудники ОМОНа 2 апреля прервали установку мемориальных табличек жертвам политических репрессий на Тверской улице, приняв ее за акцию протеста. Напомним, накануне в интернете раздавались призывы устроить в воскресенье новую "прогулку оппозиции" по Тверской в направлении Красной площади. В связи с этим меры безопасности в центре Москвы были усилены
, людей задерживали
при попытке пройти по Тверской к Кремлю.
Днем 2 апреля фонд "Последний адрес" устанавливал мемориальные таблички двум жильцам комплекса домов на Тверской улице 6, расстрелянным в годы сталинских репрессий. Как сообщил порталу "Такие дела"
заместитель генерального директора Музея Москвы Никита Соколов, установка табличек была запланирована задолго до информации о планируемых шествиях, чтобы на церемонию могли приехать родственники репрессированных.
Патруль омоновцев принял активистов фонда за участников протестной акции и открутили только что повешенные таблички. "Полиция на нас наскочила внезапно и была очень нервная. Минут десять пришлось объяснять начальнику в чине подполковника, что мы тут не против коррупции, а совсем с другой заботой", – написал Соколов на своей странице в Facebook
.
По словам активистов, приказ снять таблички отдал подполковник Сергей Никитин из ОВД Тверского района. Организаторы мемориальной акции показали полицейским разрешение на установку таблички с подписью старшей по дому и протокол специальной комиссии по реализации государственной концепции памятников жертвам политических репрессий. Соколов отметил, что полицейские, "вникнув, извинились". При этом на видеозаписи
на странице историка Сергея Прудовского в Facebook видно, что полицейский взял телефон председателя президентского совета по правам человека Михаила Федотова, чтобы подтвердить существование акции "Последний адрес". В этот же день активисты без помех со стороны правоохранителей установили мемориальную табличку на доме 3 на Ленинском проспекте.
Фонд "Последний адрес" устанавливает персональные таблички с именами простых граждан, ставших жертвами политических репрессий при советской власти. Знаки единого образца привинчивают на фасады домов, ставших последними прижизненными адресами репрессированных. Установку может заказать любой желающий, воспользовавшись базой данных общества "Мемориал", в которой собраны сведения о почти 3 миллионах жертв репрессий.
Во время воскресной акции на Тверской были установлены таблички юристу Николаю Попову и директору Московского художественного театра Якову Боярскому-Шимшелевичу. Как сообщается на сайте
фонда"Последний адрес", Попов был расстрелян 2 апреля 1938 года по обвинению в "участии в контрреволюционной террористической организации". Яков Боярский-Шимшелевич был расстрелян 2 февраля 1940 года по аналогичному обвинению вместе с театральным режиссером Всеволодом Мейерхольдом и писателем Михаилом Кольцовым.