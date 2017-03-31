В столице задержали подозреваемых в аферах с жильем для малообеспеченных

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31 марта 2017 г. Суд лишает единственного жилья москвичку, ставшую жертвой мошенничества с квартирами

Москвичка с детьми может остаться без единственного жилья, являясь добросовестным приобретателем: семья стала жертвой мошенников, торгующих "выморочными квартирами". Столичный Следственный комитет проводит проверку.

4 октября 2016 г. Мошенники оставляют одиноких пенсионерок без квартир по хитрой схеме