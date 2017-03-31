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В столице задержали подозреваемых в аферах с жильем для малообеспеченных
3 апреля 2017 г. | Время публикации 12:42 | Последние изменения 13:07
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Сотрудники московской полиции задержали подозреваемых в мошенничестве с жильем для малоимущих семей на 160 миллионов рублей. Как сообщил ТАСС начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев, руководитель агентства недвижимости называла себя официальным представителем государственной организации и предлагала малообеспеченным семьям услуги по подготовке и оформлению документов для получения субсидии и постановки в очередь на получение квартиры.

Для этого от граждан требовалось отсутствие собственности на территории столицы и суммы от 1,6 миллиона до двух миллионов рублей. Итоговый ущерб от деятельности аферистов превысил 160 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, двое фигурантов помещены под домашний арест.

Подобные случаи в столице не редкость. В октябре прошлого года СМИ стало известно о банде мошенников, которые под видом полицейских лишали пожилых женщин жилья по хитрой схеме. Они убеждали пенсионерок выступить в роли приманки якобы для поимки преступников, а чтобы женщины никому ничего не рассказали, говорили, что "операция" секретна и в случае огласки может сорваться. В итоге десятки пенсионерок потеряли и деньги, и квартиры. При этом случаи мошенничества не привлекают внимания полиции даже тогда, когда совершаются явными рецидивистами. В 2008 году черный риелтор, незаконно завладевший квартирой душевнобольной женщины, был приговорен к тюремному сроку, но в 2014 году вышел на свободу. Вскоре после этого женщина была найдена убитой, а преступник, сменив фамилию, продолжил свою деятельность. Двое других причастных к этому делу вообще не понесли никакого наказания.

Не застрахованы от афер и добросовестные приобретатели жилья: недавно в СМИ появился сюжет о женщине, которая купила квартиру 10 лет назад за 7 миллионов рублей, однако через полгода после продажи департамент имущества потребовал изъять жилье как выморочное, похищенное у города. Как выяснилось, предыдущий владелец, на деле умерший за несколько лет до продажи квартиры, незадолго до сделки "воскрес", чтобы приватизировать и продать жилье. Сделку признали недействительной, и департамент жилищной политики подал в суд, потребовав выселения женщины. Суд встал на сторону чиновников, постановив выселить женщину и ее семью из квартиры без предоставления другого жилья: по факту мошенничества с квартирой было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было потеряно: возобновить его, по словам женщины, невозможно из-за истечения срока давности.
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