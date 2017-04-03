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В Москве прошли стихийные акции памяти жертв теракта в Петербурге
3 апреля 2017 г. | Время публикации 20:18 | Последние изменения 20:26
Рубрики: Общество  
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Reuters
Москвичи несут цветы и лампады к мемориалу города-героя Ленинграда в Александровском саду в память о погибших при взрыве в петербургском метро. Ранее в соцсетях с хэштегом #питермыстобой публиковались призывы собраться на Манежной площади на акцию памяти погибших.

Среди участников стихийной акции памяти много молодежи, корреспондент "Медузы" наблюдал организованную колонну студентов МГТУ имени Баумана. Полиция сначала оцепила Александровский сад, но затем разрешила молодым людям возложить цветы.





Жители столицы также несут цветы и свечи к представительству Санкт-Петербурга на Спиридоновке. "Завтра, с 9 утра, в представительстве будут открыта Книга памяти. Оставить свои соболезнования смогут все желающие", – сообщили ТАСС в представительстве. Фанаты московского футбольного клуба "Спартак", который сегодня встречается с "Оренбургом" на домашнем стадионе "Открытие Арена", почтили память погибших.

Как передает агентство "Москва", болельщики вывесили на фанатской трибуне баннер со словами: "Безмерна боль, что рвет сердце на части. Питер, скорбим...". Первые пять минут зрители провели в молчании. Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" перед матчем предупредило, что игра пройдет без визуальной поддержки. Обе команды вышли на поле с траурными повязками.

В связи с терактом в Москве усилены меры безопасности в метро, на наземном и железнодорожном транспорте, в аэропортах и торгово-развлекательных центрах. В СМИ появлялась информация об оцеплении из-за подозрительных предметов станций метро "Нагатинская" и "Савеловская", а также станции "Угрешская" Московского центрального кольца. В пресс-службе метрополитена эту информацию опровергли.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на "Савеловской" и "Нагатинской" подозрительными предметами оказались пакеты с мусором. На "Тимирязевской" был обнаружен бесхозный рюкзак, позже владелец сам вернулся за ним. Ничего опасного не оказалось и в поезде Московского центрального кольца, откуда ранее эвакуировали пассажиров в связи с оставленными без присмотра вещами.

Теракт произошел днем 3 апреля между петербургскими станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". По уточненным данным, погибли 9 человек, 37 госпитализированы. На станции "Площадь Восстания" обезвредили взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Следствие проверит и другие версии.
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