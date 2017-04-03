В Москве прошли стихийные акции памяти жертв теракта в Петербурге

3 апреля 2017 г. Во всем московском транспорте усилены меры безопасности после взрыва в Петербурге

Особый режим введен на всех станциях метро, МЦК, в пригородных электричках, наземном транспорте, аэропортах. Усилены патрули, кинологи в подземке работают круглосуточно. Пассажиров будут досматривать чаще.