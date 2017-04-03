Реставрация грозит превратить станцию метро "Аэропорт" в новодел

25 марта 2013 г. Станции метро теряют исторический вид и красоту из-за бутафорской реконструкции

Столичные власти тратят десятки миллионов на продвижение новых проездных билетов. Эксперты считают, что предметом заботы должен быть облик исторических станций, которые теряют былую роскошь из-за варварской реконструкции.