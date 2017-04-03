Реставрация грозит превратить станцию метро "Аэропорт" в новодел

Один из лучших образцов советского ар-деко - станция метро "Аэропорт" - в ближайшее время может лишиться исторического облика. Как сообщается на сайте
движения "Архнадзор", столичный департамент культурного наследия принял решение согласовать "проект реставрации и приспособления" вестибюлей станции, выполненный ООО "Бюро А495", который предусматривает практически полное уничтожение подлинного декоративного оформления, сохранившегося со времени ее открытия в 1938 году.
При реставрации станции предлагается полностью заменить каменную облицовку ее вестибюлей. Демонтажу подлежат белый мрамор "Коелга", мрамор узбекского месторождения "Газган", мраморный оникс "Агамзалу", черный диабаз, розоватый прохоро-баландинский мрамор, армянский оливково-черный мрамор "Давалу" и мраморовидный известняк месторождения "Биюк-Янкой" (последний, по сведениям сайта Палеометро.ру
, столь богат окаменелыми моллюсками и кораллами, что делает станцию "Аэропорт" одной из первой в московском метро по видовому разнообразию окаменелостей).
Частичному уничтожению подвергнутся и редчайшие по степени своей сохранности деревянные кассы с латунными перегородками: проектом предусматриваются замена латунных деталей и "воссоздание" деревянных. Неясна также судьба подлинных оконных и дверных заполнений: несмотря на то что окна и двери входных групп полностью сохранились, в проекте также говорится об их "воссоздании".
Столь серьезное вмешательство в облик памятника обосновывается, по мнению проектировщиков, утратой "эстетического вида природного камня" и неудовлетворительным техническим состоянием деталей интерьера: в итоге подлинный интерьер памятника собираются заменить новоделом, а планируемая замена подлинных латунных перегородок вовсе не обосновывается. Таким образом, эксперты легализуют не только массированную замену подлинных деталей интерьера на новые, но и изменение материалов отделки вестибюлей, подобное произошедшему на станции "Маяковская" в 2000-е годы.
По словам защитников старой Москвы, в результате работ единство вестибюлей и перронного зала станции как целостного произведения архитектуры будет разрушено замена отделки вестибюлей разделит памятник на три чужеродных друг другу пространства. "Не исключено, что в дальнейшие планы Метрополитена входит и ремонт перронного зала, способный привести к полному уничтожению архитектурного памятника", - отмечается в заявлении "Архнадзора". К тому же ранее департаментом были отклонены шесть аналогичных проектов, также выполненных ООО "Бюро А495".
В частности, Мосгорнаследие не согласилось с возможностью демонтажа уникального мрамора на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии и полного уничтожения облицовки вестибюля и перронного зала на станции "Белорусская" Кольцевой линии, а также проекты "реставрации и приспособления" вестибюлей станций "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции", "Охотный ряд" и "Кропоткинская". "Можно констатировать, что в случае, если на станции "Аэропорт" будут проведены работы по согласованному Мосгорнаследием проекту, Московское метро понесет крупнейшую утрату со времен уничтожения подлинного интерьера станции "Маяковская" в 2000-е годы", - заявляют активисты, отмечая, что станция "Аэропорт" по сей день не получила охранного статуса, оставаясь всего лишь "выявленным" памятником.
Не меньшую обеспокоенность вызывает судьба более 20 станций Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Филевской и Кольцевой линий, акты экспертизы по которым еще не публиковались. ООО "Промтрансниипроект", субподрядчиком которого является ООО "Бюро А495", заключен контракт с метрополитеном на разработку проектной документации по 30 станциям-памятникам, включая станции "Красные ворота", "Арбатская" и "Новослободская". Выполнение работ по проектам, аналогичным уже опубликованным, на столь большом числе станций способно полностью уничтожить столичное метро как подлинный памятник. Общественное движение "Архнадзор" призывает отказаться от планов по уничтожению подлинных интерьеров станций метро и пересмотреть решение о согласовании работ на станции "Аэропорт".
О том, что станции столичного метро теряют первозданный облик, активисты говорят уже несколько лет. Так, еще в 2013 году
отмечалось, что в кассовом вестибюле станции "Курская"-кольцевая мрамор около рамки входа заменили пластиком. Несущие полуколонны на саморезах тоже не назовешь аутентичными. На станции "Новослободская" той же Кольцевой линии при реконструкции витражей было утрачено много ценного рижского стекла - его заменили обычным. Из-за электростатического поля пыль и грязь стали налипать изнутри.
После почти годового ремонта станции "Октябрьская"
пострадал не просто интерьер, а весь архитектурный замысел станции, поскольку при строительстве ее концепция была продумана полностью: от входа на станцию до спуска и прохода по станционному залу. Теперь, после замены эскалатора, увеличилось освещение и архитектурный замысел практически не читается. Серьезно подпорчена вторая часть станции: реконструирован наклон (эскалатор и свод), вестибюль, поменялось освещение. На "Парке культуры"
подъемники в стиле хай-тек нарушили "все смысловые, композиционные, стилистические элементы, задуманные архитектором". Внешний вид станций меняется и за счет "холодных" энергосберегающих светильников, которыми повсеместно заменяют старые лампы накаливания.