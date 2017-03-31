В нескольких районах столицы вновь запахло сероводородом

Автоматические станции мониторинга утром зафиксировали серьезные превышения уровня содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке столицы. Как сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на данные "Мосэкомониторинга", предельно допустимая концентрация сероводорода в районе Капотня в 07:00 была превышена в 2,59 раза, в районе Люблино - в 1,68 раза.
Кроме того, в районе Выхино-Жулебино утром отмечено двукратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Ранее сообщалось о сильном запахе сероводорода в районах Кузьминки, Текстильщики, Печатники, Люблино, Марьино, на северо-востоке в районе ВДНХ, а также в районах Хамовники и Раменки.
Управление Роспотребнадзора по Москве отбирает пробы воздуха для исследования причин инцидента.
Последние подобные случаи были зафиксированы 13 и 14 марта
: в Люблино (улица Головачева) концентрация сероводорода ночью была превышена в 3,15 раза, концентрация оксида азота - в 1,43 раза. Уровень содержания сероводорода в районе Выхино-Жулебино ночью превышал допустимый в 2,73 раза, в районе Капотня - в 1,24 раза, в районе Люблино (улица Совхозная) - в 1,2 раза, в Рязанском районе - в 1,36 раза. Незначительное превышение норм оксида азота фиксировалось в районах Выхино-Жулебино, Люблино, а также на юге столице - на Пролетарском проспекте и в Гурьевском проезде. В ночь на понедельник, 13 марта, уровень сероводорода в Люблино превышал допустимый в 2,36 раза, в Рязанском районе - в 2,74 раза, Капотне - в 1,34 раза.
Еще один такой выброс, произошедший 4 января, стал поводом для возбуждения уголовного дела
: тогда уровень загрязнения воздуха в районе Марьино превысил допустимую норму почти в 28 раз
. На запах сероводорода также жаловались жители Черемушек, районов метро "Университет", "Тульская", "Кантемировская", "Люблино" и "Нахимовский проспект". В МЧС заявили, что проверили все указанные места, однако превышения концентрации опасных веществ в воздухе выявлено не было.
Тем не менее по данному факту была организована прокурорская проверка и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 УК РФ - "Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха". Расследование взяли на контроль в межрайонной природоохранной прокуратуре. Однако о результатах расследования ничего до сих пор не известно.