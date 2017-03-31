В нескольких районах столицы вновь запахло сероводородом

14 марта 2017 г. В столице вновь зафиксировано превышение норм сероводорода

По данным станций мониторинга, в Люблино концентрация сероводорода ночью была превышена в 3,15 раза, концентрация оксида азота - в 1,43 раза. Повышенный уровень сероводорода также был отмечен в районах Выхино-Жулебино и Капотня.