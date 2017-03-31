]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
апреля
pda
Поиск
Архив

В нескольких районах столицы вновь запахло сероводородом
3 апреля 2017 г. | Время публикации 10:47 | Последние изменения 11:48
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Автоматические станции мониторинга утром зафиксировали серьезные превышения уровня содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке столицы. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные "Мосэкомониторинга", предельно допустимая концентрация сероводорода в районе Капотня в 07:00 была превышена в 2,59 раза, в районе Люблино - в 1,68 раза.

Кроме того, в районе Выхино-Жулебино утром отмечено двукратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Ранее сообщалось о сильном запахе сероводорода в районах Кузьминки, Текстильщики, Печатники, Люблино, Марьино, на северо-востоке в районе ВДНХ, а также в районах Хамовники и Раменки. Управление Роспотребнадзора по Москве отбирает пробы воздуха для исследования причин инцидента.

Последние подобные случаи были зафиксированы 13 и 14 марта: в Люблино (улица Головачева) концентрация сероводорода ночью была превышена в 3,15 раза, концентрация оксида азота - в 1,43 раза. Уровень содержания сероводорода в районе Выхино-Жулебино ночью превышал допустимый в 2,73 раза, в районе Капотня - в 1,24 раза, в районе Люблино (улица Совхозная) - в 1,2 раза, в Рязанском районе - в 1,36 раза. Незначительное превышение норм оксида азота фиксировалось в районах Выхино-Жулебино, Люблино, а также на юге столице - на Пролетарском проспекте и в Гурьевском проезде. В ночь на понедельник, 13 марта, уровень сероводорода в Люблино превышал допустимый в 2,36 раза, в Рязанском районе - в 2,74 раза, Капотне - в 1,34 раза.

Еще один такой выброс, произошедший 4 января, стал поводом для возбуждения уголовного дела: тогда уровень загрязнения воздуха в районе Марьино превысил допустимую норму почти в 28 раз. На запах сероводорода также жаловались жители Черемушек, районов метро "Университет", "Тульская", "Кантемировская", "Люблино" и "Нахимовский проспект". В МЧС заявили, что проверили все указанные места, однако превышения концентрации опасных веществ в воздухе выявлено не было.

Тем не менее по данному факту была организована прокурорская проверка и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 УК РФ - "Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха". Расследование взяли на контроль в межрайонной природоохранной прокуратуре. Однако о результатах расследования ничего до сих пор не известно.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В столице вновь зафиксировано превышение норм сероводорода
14 марта 2017 г.
В столице вновь зафиксировано превышение норм сероводорода
По данным станций мониторинга, в Люблино концентрация сероводорода ночью была превышена в 3,15 раза, концентрация оксида азота - в 1,43 раза. Повышенный уровень сероводорода также был отмечен в районах Выхино-Жулебино и Капотня.
24 января 2017 г.
5 января 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.04.2017   13:32
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 3 апреля 2017 г. // Последняя новость 13:28
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>