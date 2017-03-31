У Госдумы возникли вопросы к переселению москвичей из сносимых пятиэтажек

31 марта 2017 г. Жителям столичных хрущевок могут предложить льготную ипотеку

Столичные власти рассматривают возможность льготной ипотеки для жителей хрущевок, которые захотят улучшить жилищные условия при переезде. К решению проблемы могут привлечь Агентство ипотечного жилищного кредитования.