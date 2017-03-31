У Госдумы возникли вопросы к переселению москвичей из сносимых пятиэтажек

Поправки в законодательство, регулирующие порядок сноса пятиэтажек и заселения граждан в новое жилье, могут претерпеть значительные изменения. Как пишут "Известия"
, 4 апреля состоится расширенное заседание Совета Госдумы с участием мэра Москвы Сергея Собянина, на котором депутаты собираются высказать ряд существенных замечаний к законопроекту о сносе пятиэтажек, вплоть до несоответствия законопроекта нормам Конституции. Принципиальное несогласие, в частности, вызвал термин "равнозначное жилое помещение": новое жилье может оказаться, например, вне шаговой доступности от метро или в месте с неразвитой инфраструктурой.
Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, в целом одобрив проект, отметил, что ко второму чтению стоит "более четко прописать обеспечение прав граждан по поводу получения нового жилья". В свою очередь, глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская полагает, что в нынешнем виде законопроект "развязывает руки" столичному правительству, позволяя осуществлять программу переселения так, как оно посчитает нужным, а в комитет поступают письма от граждан, обеспокоенных ситуацией.
"Люди возмущены, категорически не хотят такого закона. У них всё отремонтировано и обустроено, и они боятся это потерять", - сказала депутат. Напомним, за короткий промежуток времени в центре столицы появилось три общественных комитета защиты хрущевок
, а в Зеленограде - "совет обороны".
В комитете по ЖКХ считают необходимым дать более четкое определение термину "реновация жилищного фонда", а также конкретизировать понятие "равнозначное жилое помещение", которое предоставят гражданам взамен снесенного. Также в проекте заключения комитет может указать на несоответствие терминов "равнозначное" и "равноценное". Согласно проекту новое жилье должно быть выделено в том же районе, что и прежнее, либо в прилегающих к нему районах в том же административном округе, но жители Центрального, Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского округов получат квартиры в границах округа, а не района.
По словам юристов, термин "равнозначное" по своему содержанию не соответствует термину "равноценное": законопроект, по сути, не дает собственнику права отказаться от предложенного городом варианта, если он соответствует формальным требованиям по метражу и количеству комнат, но не устраивает по другим причинам. К тому же в проекте нет норм, которые регулируют действия с жильем, купленным в ипотеку: предполагается, что право залога недвижимости должно прекращаться в отношении квартиры в сносимом доме и возникать в отношении равнозначного помещения в новом, однако в законопроекте этой нормы пока что нет.
Ранее столичные власти заявили о намерении предоставить льготную ипотеку
москвичам, желающим улучшить свои жилищные условия при переселении, однако какими будут ее условия, не сообщается. Банки между тем требуют от москвичей, взявших квартиры в сносимых домах в ипотеку, своевременно переоформить все документы
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