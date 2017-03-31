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Создание "Музейного парка" на Лубянке началось в центре столицы
3 апреля 2017 г. | Время публикации 08:16 | Последние изменения 12:35
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В центре столицы начали создание "Музейного парка". Это новая городская зона отдыха с пешеходным маршрутом, соединяющим Политехнический музей и парк "Зарядье", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В связи с работами в течение месяца будут перекрыты семь из 10 полос на Новой площади: работы по программе "Моя улица" на четырех крайних полосах Новой площади на противоположной стороне от Политехнического музея завершатся в мае. Создание парка продлится до апреля 2018 года. Также для создания "Музейного парка" закрыт Политехнический проезд, который станет пешеходным, а автомобилисты смогут объехать его по Лубянской площади.

Главным объектом "Музейного парка" станет Зелёный амфитеатр, где будут проходить лекции и концерты. Пешеходная зона "Музейного парка" шириной 9 метров откроется на месте нижнего (подвального) яруса Политехнического музея. со стороны сквера у Соловецкого камня откроется Уличная галерея, а в Ильинский сквер можно будет пройти через подземный переход. От тротуара и проезжей части "Музейный парк" отделят озелененной многоярусной стенкой шириной около четырех метров.

Новая пешеходная зона объединит уже существующие маршруты в центре Москвы: Никольскую улицу, Мясницкую, Маросейку, Покровку, а также строящийся парк "Зарядье". Ранее сообщалось, что на этой территории оборудуют новые внеуличные и наземные пешеходные переходы, автомобильную парковку и разворотные площадки, однако эксперты отмечают, что парковка около исторического Соловецкого камня вряд ли будет пользоваться спросом, а реконструкция может затянуться из-за археологических раскопок: на месте сквера у Соловецкого камня располагался жилой квартал, который убрали в советское время.

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