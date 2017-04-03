На новой неделе в Москве ожидаются радиационные туманы и гроза Рубрики: Погода

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В ночь на вторник дожди прекратятся, под утром местами подморозит до минус 3 градусов, лужи затянутся льдом. Днем воздух прогреется до 8-10 градусов. В ближайшие дни возможны радиационные туманы. "Они возникают при радиационном выхолаживании земной поверхности в безоблачные ночи, в результате чего охлаждается приземный слой воздуха", – поясняют синоптики. Условия погоды будут соответствовать возникновению туманов: регион окажется в периферии антициклона, облаков станет мало, а температура воздуха в ночные часы будет понижаться.



В среду, 5 апреля, небольшие осадки пройдут только местами. Ночью в столице плюс 1-3, днем в столице 10-12 градусов. В четверг ночью еще немного потеплеет: до 3-5 градусов в Москве и до плюс 6 в Подмосковье. Днем 11-13 градусов. В пятницу погода изменится. "Давление понизится, небо затянет плотная облачность, начнется дождь, не исключена и гроза", – сообщает портал Вся первая неделя апреля будет теплой, но в начале и в конце пройдут дожди. В середине недели существенных осадков не ожидается, при этом воздух прогреется до 13 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр . В понедельник при прохождении холодного фронта может выпасть местами до 15 миллиметров осадков, это более трети месячной нормы.В ночь на вторник дожди прекратятся, под утром местами подморозит до минус 3 градусов, лужи затянутся льдом. Днем воздух прогреется до 8-10 градусов. В ближайшие дни возможны радиационные туманы. "Они возникают при радиационном выхолаживании земной поверхности в безоблачные ночи, в результате чего охлаждается приземный слой воздуха", – поясняют синоптики. Условия погоды будут соответствовать возникновению туманов: регион окажется в периферии антициклона, облаков станет мало, а температура воздуха в ночные часы будет понижаться.В среду, 5 апреля, небольшие осадки пройдут только местами. Ночью в столице плюс 1-3, днем в столице 10-12 градусов. В четверг ночью еще немного потеплеет: до 3-5 градусов в Москве и до плюс 6 в Подмосковье. Днем 11-13 градусов. В пятницу погода изменится. "Давление понизится, небо затянет плотная облачность, начнется дождь, не исключена и гроза", – сообщает портал "Метеоновости" . Днем столичный регион окажется в теплом секторе циклона, максимальная температура воздуха составит 13 градусов.



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