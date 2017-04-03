Во всем московском транспорте усилены меры безопасности после взрыва в Петербурге Рубрики: Происшествия

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В столичной подземке проводится дополнительная проверка объектов инфраструктуры, увеличено число сотрудников транспортной безопасности. Особый режим введен на всех станциях подземки, сообщил источник



Он попросил пассажиров с пониманием отнестись к учащению случаев личного досмотра. Кинологическая служба УВД на Московском метрополитене переходит на круглосуточный режим работы, сообщил агентству "Москва" заместитель начальника службы Алексей Фомин. По его словам, режим работы будет максимальным. Усиленные наряды сотрудников УВД патрулируют всю инфраструктуру метрополитена.



Все автобусы, троллейбусы и трамваи проходят тщательную проверку перед выходом на линию и на конечных станциях. Усилен контроль за оставленными вещами и подозрительными предметами, ведется плотная работа с правоохранительными органами, сообщает "Мосгортранс".



Повышенные меры безопасности также введены на МЦК и в пригородном железнодорожном транспорте. На МЦК один из поездов в 15:45 отогнали на станцию "Пресня" для осмотра оставленных в вагоне вещей. В целях безопасности пассажиров высадили на ближайшей станции "Крымская". На линию выдали резервный состав. Об этом говорится в Telegram МЦК.



Все охранные предприятия, с которыми Московско-Тверская пригородная пассажирская компания заключила договоры, предупреждены об усилении бдительности и "неукоснительном соблюдении всех служебных инструкций и распоряжений". Кассиры-контролеры и охранники Центральной пригородной пассажирской компании будут более бдительны при работе в электропоездах.



В аэропортах "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" предпринимаются "исчерпывающие, максимально возможные меры на контрольных группах, а также в помещениях", сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московского авиаузла. Дополнительные меры безопасности приняты в залах ожидания, у стоек регистрации и на аэродромах. Проводится полный досмотр всего пассажиропотока на входных группах, на территории аэропортов и при входе в стерильную зону.



Проверяются как территории аэровокзалов, так и прилегающие зоны, включая терминалы и станции железной дороги. Дополнительной выборочной проверке подвергаются пассажиры в зонах прилета. Персонал проинструктирован на предмет усиления бдительности. Аэродромы дополнительно проверяются на наличие бесхозных и неустановленных предметов.



Инструкции по усилению мер безопасности получили сотрудники торговых центров "Мега". В службе безопасности торгово-развлекательного центра "Атриум" возле Курского воказала агентству "Москва" сообщили, что и так работают в усиленном режиме. В пресс-службе торгового центра "Европейский" у Киевского вокзала на вопрос об усилении мер безопасности сначала ответили: "Нас это не интересует". Позже материал АГМ был исправлен.



В службе безопасности ТЦ заявили, что "всегда уделяют внимание вопросам безопасности". "У нас на всех входах установлены рамки металлоискателей, работает достаточное количество сотрудников охраны. В связи с событиями в Санкт-Петербурге меры безопасности усилены: сотрудники охраны получили дополнительные инструкции, привлечены кинологические службы", – говорится в



Член комиссии Мосгордумы по безопасности Александр Семенников отметил, что в Москве постоянно ведется работа по противодействию терроризму и экстремизму. В то же время он призвал москвичей тоже проявлять бдительность и сообщать полиции о забытом багаже и оставленных сумках. Семенников заверил, что "оснований для паники в городе... нет, потому что все службы работают в полном боевом режиме".



Взрыв в петербургском метро произошел около 14:40. По предварительным данным, 10 человек погибли, 50 пострадали. Изначально сообщалось о двух взрывах, Национальный антитеррористический комитет подтверждает информацию только об одном взрыве. Также сообщается о найденном взрывном устройстве на станции "Площадь Восстания". Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной назвал произошедшее терактом. Позже он заявил, что давать квалификацию взрыву преждевременно. По предварительным данным, уголовное дело возбуждено по статьям 205 (теракт) и 223.1 (изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств).



Мэр Москвы Сергей Собянин поручил проверить антитеррористическую защищенность столичного транспорта и усилить меры безопасности после взрыва в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге. Повышенные меры безопасности введены в метро, на Московском центральном кольце и в пригородных электричках. В наземном транспорте усилен контроль над подозрительными предметами. Повышенные меры безопасности в московском транспорте будут действовать до особого распоряжения.В столичной подземке проводится дополнительная проверка объектов инфраструктуры, увеличено число сотрудников транспортной безопасности. Особый режим введен на всех станциях подземки, сообщил источник агентство "Москва" в правоохранительных органах. "Будет увеличено количество досмотровых операций, будут мобилизованы дополнительные наряды с кинологами", – уточнил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он попросил пассажиров с пониманием отнестись к учащению случаев личного досмотра. Кинологическая служба УВД на Московском метрополитене переходит на круглосуточный режим работы, сообщил агентству "Москва" заместитель начальника службы Алексей Фомин. По его словам, режим работы будет максимальным. Усиленные наряды сотрудников УВД патрулируют всю инфраструктуру метрополитена.Все автобусы, троллейбусы и трамваи проходят тщательную проверку перед выходом на линию и на конечных станциях. Усилен контроль за оставленными вещами и подозрительными предметами, ведется плотная работа с правоохранительными органами, сообщает "Мосгортранс".Повышенные меры безопасности также введены на МЦК и в пригородном железнодорожном транспорте. На МЦК один из поездов в 15:45 отогнали на станцию "Пресня" для осмотра оставленных в вагоне вещей. В целях безопасности пассажиров высадили на ближайшей станции "Крымская". На линию выдали резервный состав. Об этом говорится в Telegram МЦК.Все охранные предприятия, с которыми Московско-Тверская пригородная пассажирская компания заключила договоры, предупреждены об усилении бдительности и "неукоснительном соблюдении всех служебных инструкций и распоряжений". Кассиры-контролеры и охранники Центральной пригородной пассажирской компании будут более бдительны при работе в электропоездах.В аэропортах "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" предпринимаются "исчерпывающие, максимально возможные меры на контрольных группах, а также в помещениях", сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московского авиаузла. Дополнительные меры безопасности приняты в залах ожидания, у стоек регистрации и на аэродромах. Проводится полный досмотр всего пассажиропотока на входных группах, на территории аэропортов и при входе в стерильную зону.Проверяются как территории аэровокзалов, так и прилегающие зоны, включая терминалы и станции железной дороги. Дополнительной выборочной проверке подвергаются пассажиры в зонах прилета. Персонал проинструктирован на предмет усиления бдительности. Аэродромы дополнительно проверяются на наличие бесхозных и неустановленных предметов.Инструкции по усилению мер безопасности получили сотрудники торговых центров "Мега". В службе безопасности торгово-развлекательного центра "Атриум" возле Курского воказала агентству "Москва" сообщили, что и так работают в усиленном режиме. В пресс-службе торгового центра "Европейский" у Киевского вокзала на вопрос об усилении мер безопасности сначала ответили: "Нас это не интересует". Позже материал АГМ был исправлен.В службе безопасности ТЦ заявили, что "всегда уделяют внимание вопросам безопасности". "У нас на всех входах установлены рамки металлоискателей, работает достаточное количество сотрудников охраны. В связи с событиями в Санкт-Петербурге меры безопасности усилены: сотрудники охраны получили дополнительные инструкции, привлечены кинологические службы", – говорится в исправленном варианте сообщения.Член комиссии Мосгордумы по безопасности Александр Семенников отметил, что в Москве постоянно ведется работа по противодействию терроризму и экстремизму. В то же время он призвал москвичей тоже проявлять бдительность и сообщать полиции о забытом багаже и оставленных сумках. Семенников заверил, что "оснований для паники в городе... нет, потому что все службы работают в полном боевом режиме".Взрыв в петербургском метро произошел около 14:40. По предварительным данным, 10 человек погибли, 50 пострадали. Изначально сообщалось о двух взрывах, Национальный антитеррористический комитет подтверждает информацию только об одном взрыве. Также сообщается о найденном взрывном устройстве на станции "Площадь Восстания". Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной назвал произошедшее терактом. Позже он заявил, что давать квалификацию взрыву преждевременно. По предварительным данным, уголовное дело возбуждено по статьям 205 (теракт) и 223.1 (изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств).



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