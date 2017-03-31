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Велосипедные улицы могут появиться в столице
3 апреля 2017 г. | Время публикации 09:17 | Последние изменения 13:10
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
Сюжет: Удастся ли пересадить москвичей на велосипеды
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Moscow-Live.ru
В департаменте транспорта Москвы готовят поправки в правила дорожного движения, призванные обезопасить велосипедистов на столичных дорогах. Так, на улицах может появиться знак "Велосипедная зона", а на дорогах - особая разметка для велосипедистов. Об этом пишет "Российская газета".

Как отмечает замруководителя департамента транспорта Алина Бисембаева, с появлением велоинфраструктуры случаев ДТП с участием велосипедистов стало на 20% меньше, и сейчас таких аварий происходит не более 250 в год. С введением же новых правил число ДТП планируется свести к минимуму. Так, эксперты предложили организовать "велобоксы" - выделенное разметкой пространство перед стоящими на светофоре машинами, что позволит велосипедистам первыми проехать на зеленый свет.

Еще одно предложение - ввести на популярных у велосипедистов улицах знак "Велосипедная зона", ограничив скорость автомобилей до 30 километров в час. При выезде на велосипедных улицах предлагается устанавливать панорамные зеркала, чтобы водители лучше видели двухколесный транспорт, а на проезжей части уложить лежачих полицейских. Велосипедистам же надо запретить разговаривать по телефону во время движения без устройств hands free.

Желание велосипедистов пользоваться выделенными полосами вызвало бурные споры. Право на это они имеют и сейчас, но на выделенках, проложенных по вылетным магистралям, где скорость автомобилей достигает 80 километров в час, очень просто попасть под колеса. Поэтому часть экспертов выступают за то, чтобы запретить велосипедистам пользоваться выделенками с таким скоростным режимом, и обязать их получать права. Велосипедисты же предлагают нанести на выделенки дополнительную разметку.

Все прозвучавшие предложения после анализа представят на велоконгрессе, который пройдет в Москве в середине апреля. Затем поправки передадут в федеральные органы власти. Между тем некоторые эксперты вовсе не рады велосипедизации города: по их словам, поездки на велосипедах остаются уделом энтузиастов, которым показательные акции вовсе не нужны. Массовым же велосипед не станет из-за значительных расстояний: чтобы добраться в нужную точку, людям необходимо преодолевать по 80 километров в день, что не под силу даже спортсменам. А велосипедисты жалуются, что поездка по центру города порой превращается издевательство.
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