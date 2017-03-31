Велосипедные улицы могут появиться в столице

20 июня 2016 г. "Комсомольская правда": Кататься на велосипеде в центре Москвы - самоубийство

Журналист на личном опыте выяснил, что езда на велосипеде по столице - крайне нервное и опасное занятие. Виной тому - перерытые улицы, безумные водители и полное отсутствие магазинов и ларьков, где можно купить воды в жару.