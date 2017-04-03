Мокрый снег будет идти в Москве до утра вторника Рубрики: Погода

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Центр организации дорожного движения Столичное управление МЧС предупреждает о непогоде до семи утра 4 апреля. В Москве мокрый снег и дождь, местами сильные, налипание мокрого снега и слабый гололед. Ночью и утром местами туман, гололедица. В Подмосковье такая же погода продлится до первой половины ночи, сообщает областное управление ведомства.Центр организации дорожного движения призывает автомобилистов, сменивших резину на летнюю, пользоваться общественным транспортом. Ночью в Москве 1-3 градуса тепла, по области минус 2 – плюс 3. Днем во вторник переменная облачность, без осадков. В столице 8-10 градусов, по области 5-10. Ветер переменный 2-7 метров в секунду.



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