Мокрый снег будет идти в Москве до утра вторника

Столичное управление МЧС предупреждает
о непогоде до семи утра 4 апреля. В Москве мокрый снег и дождь, местами сильные, налипание мокрого снега и слабый гололед. Ночью и утром местами туман, гололедица. В Подмосковье такая же погода продлится до первой половины ночи, сообщает
областное управление ведомства.
Центр организации дорожного движения призывает
автомобилистов, сменивших резину на летнюю, пользоваться общественным транспортом. Ночью в Москве 1-3 градуса тепла, по области минус 2 – плюс 3. Днем во вторник переменная облачность, без осадков. В столице 8-10 градусов, по области 5-10. Ветер переменный 2-7 метров в секунду.