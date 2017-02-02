Минздрав: пациентка подольской больницы обвинила анестезиолога в изнасиловании, чтобы он там больше не работал Общество Рубрики: Происшествия

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со ссылкой на ведомство передает, что в личной беседе и под запись пациентка призналась, что насилия со стороны врача не было. "Между ними произошел конфликт, следствием которого и явилось обвинение в изнасиловании", – сказали в областном минздраве, добавив, что врачи – "самые незащищенные в мире люди".



Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что "потерпевшая не меняла своих первоначальных показаний" и была предупреждена о даче заведомо ложных показаний. Напомним, информация о том, что анестезиолог в состоянии алкогольного опьянения надругался над 43-летней пациенткой в больнице Подольска, появилась 30 января. Однако само изнасилование произошло якобы еще в ночь на 5 января.



Сообщалось, что пациентка не могла оказать сопротивления, так как находилась в беспомощном состоянии: она получила 40% ожогов кожного покрова в результате возгорания обогревателя в машине. Позднее женщина



Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль



Скандал вокруг подольской больницы, пациентка которой обвинила врача-анестезиолога в изнасиловании, обрастает противоречивыми подробностями. В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что женщина отказалась от своих обвинений. "Было проведено расследование, и пациентка сказала, что никто ее не трогал. Она написала заявление, что ее никто не насиловал, что она просто не хочет, чтобы он, врач, там работал", – цитирует агентство "Москва" РЕН-ТВ со ссылкой на ведомство передает, что в личной беседе и под запись пациентка призналась, что насилия со стороны врача не было. "Между ними произошел конфликт, следствием которого и явилось обвинение в изнасиловании", – сказали в областном минздраве, добавив, что врачи – "самые незащищенные в мире люди".Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что "потерпевшая не меняла своих первоначальных показаний" и была предупреждена о даче заведомо ложных показаний. Напомним, информация о том, что анестезиолог в состоянии алкогольного опьянения надругался над 43-летней пациенткой в больнице Подольска, появилась 30 января. Однако само изнасилование произошло якобы еще в ночь на 5 января.Сообщалось, что пациентка не могла оказать сопротивления, так как находилась в беспомощном состоянии: она получила 40% ожогов кожного покрова в результате возгорания обогревателя в машине. Позднее женщина призналась журналистам, что изнасилования не было, но врач ее "просто трогал" и все четыре раза, что она его видела, был нетрезв. Она также сказала, что не хочет уголовного наказания для анестезиолога, но считает, что он не должен работать врачом.Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил , что медика нужно лишить права на работу, если обвинение в его адрес подтвердится. Анестезиолог Зиедулло Носиров арестован до 30 марта по статье "Насильственные действия сексуального характера". В суде он сказал, что вину не признает.



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