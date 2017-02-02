Градозащитники опасаются появления 58-метрового небоскреба рядом со зданием Ле Корбюзье Рубрики: Архитектура

Сюжет: Список архитектурных потерь Москвы пополняется Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Акутагава / Wikimedia Commons



Здание Центросоюза, расположенное на участке между Мясницкой улицей и проспектом Академика Сахарова – самая крупная постройка архитектора в довоенной Европе. В ней были воплощены все пять принципов современной архитектуры, разработанные Ле Корбюзье, и здание должно было войти в список Всемирного наследия, однако этому помешал региональный статус объекта в российском реестре памятников. Более того, участок, примыкающий к территории дома Центросоюза, в 2005 году был передан инвестору, и находящиеся на участке жилые дома 1897 года постройки должны были быть снесены ради строительства бизнес-центра с подземным паркингом. Тогда сносу помешал статус территории, входящей в объединенную охранную зону объектов культурного наследия.



В 2015 году мастерская историко-культурных исследований Моспроекта-2 имени Посохина подготовила новый проект единой охранной зоны, согласно которому участок, интересующий заказчика, был исключен из охранной зоны и доступен для высотного строительства. Государственные эксперты не нашли в высотном строительстве каких-либо нарушений законодательства об охране культурного наследия, аргументировав это тем, что часть исторической застройки,не отнесенной к исторически ценным градоформирующим объектам, якобы устарела физически и морально.



Хотя новые границы охранной зоны еще не утверждены, в Правилах землепользования и застройки на спорной территории разрешено строительство с предельной высотой застройки 58 метров. Защитники старой Москвы утверждают, что если этот проект будет утвержден, статус территории исчезнет, а шедевр Ле Корбюзье будет "задавлен" новой высоткой. Президент фонда Ле Корбюзье Антуан Пикон направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину и министру культуры РФ Владимиру Мединскому , в котором выразил крайнюю озабоченность происходящим и выступил против высотного строительства рядом со зданием Центросоюза. В пресс-службе столичного департамента культурного наследия Рядом с московским шедевром модернизма, построенным архитектором Ле Корбюзье, может появиться 58-метровый бизнес-центр. Президент Фонда Ле Корбюзье в Париже Антуан Пикон обратился к мэру Москвы и министру культуры РФ с призывом не допустить сокращения охранной зоны дома Центросоюза и строительства небоскреба вплотную к всемирно известному памятнику. Об этом сообщается на сайте движения "Архнадзор".Здание Центросоюза, расположенное на участке между Мясницкой улицей и проспектом Академика Сахарова – самая крупная постройка архитектора в довоенной Европе. В ней были воплощены все пять принципов современной архитектуры, разработанные Ле Корбюзье, и здание должно было войти в список Всемирного наследия, однако этому помешал региональный статус объекта в российском реестре памятников. Более того, участок, примыкающий к территории дома Центросоюза, в 2005 году был передан инвестору, и находящиеся на участке жилые дома 1897 года постройки должны были быть снесены ради строительства бизнес-центра с подземным паркингом. Тогда сносу помешал статус территории, входящей в объединенную охранную зону объектов культурного наследия.В 2015 году мастерская историко-культурных исследований Моспроекта-2 имени Посохина подготовила новый проект единой охранной зоны, согласно которому участок, интересующий заказчика, был исключен из охранной зоны и доступен для высотного строительства. Государственные эксперты не нашли в высотном строительстве каких-либо нарушений законодательства об охране культурного наследия, аргументировав это тем, что часть исторической застройки,не отнесенной к исторически ценным градоформирующим объектам, якобы устарела физически и морально.Хотя новые границы охранной зоны еще не утверждены, в Правилах землепользования и застройки на спорной территории разрешено строительство с предельной высотой застройки 58 метров. Защитники старой Москвы утверждают, что если этот проект будет утвержден, статус территории исчезнет, а шедевр Ле Корбюзье будет "задавлен" новой высоткой. Президент фонда Ле Корбюзье Антуан Пикон направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину и министру культуры РФ Владимиру Мединскому , в котором выразил крайнюю озабоченность происходящим и выступил против высотного строительства рядом со зданием Центросоюза. В пресс-службе столичного департамента культурного наследия "Интерфаксу" заявили, что не располагают сведениями об угрозе зданию бывшего Центросоюза, проектная документация на строительство в ведомство также не поступала и не согласовывалась.



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