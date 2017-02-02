Собаки-охранники загрызли пенсионерку в центре столицы Животные Рубрики: Происшествия

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Следствие проверит правила содержания четырёх собак, которые использовались для охраны территории. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



По предварительным данным, которые приводит



Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пожилой женщины в Басманном районе на территории, прилегающей к зданию Министерства спорта РФ. Как сообщается на сайте ведомства , 2 февраля на территории гоcучреждения по улице Казакова было обнаружено тело женщины 1937 года рождения со множественными рваными ранами, характерными при нападении собак.Следствие проверит правила содержания четырёх собак, которые использовались для охраны территории. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).По предварительным данным, которые приводит РЕН ТВ жертвой нападения собак стала вдова советского диктора и актера Кирилла Ваца. Сообщается, что пожилая женщина хотела накормить собак у вольера, однако псов выпустили на прогулку без сторожа. Охранник, выпустивший собак из вольера, задержан.



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