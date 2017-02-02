Суд оставил на свободе охранника, по недосмотру которого собаки загрызли женщину

Басманный суд Москвы отказался арестовывать сотрудника частного охранного предприятия Александра Самарцева, по вине которого от нападения собак погибла
80-летняя женщина. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Обвиняемый полностью признает вину, уголовное дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности.
Эксперты отмечают, что арест для подозреваемых в подобных преступлениях санкционируется нечасто, пишет "Российская газета"
. Кроме того, у подозреваемого на иждивении двое несовершеннолетних детей. Тело женщины с множественными рваными ранами от укусов животных было обнаружено 2 февраля у здания Минспорта на улице Казакова.
По данным следствия, охранник выпустил из вольера четырех собак, не убедившись в том, что людей на территории нет. Погибшая – Валерия Вац, вдова известного советского диктора Кирилла Ваца и родственница старейшего сотрудника RT Джорджа Ваца. Она жила на Старой Басманной улице, в нескольких сотнях метров от места трагедии. Предположительно, женщина хотела срезать путь, возвращаясь домой.