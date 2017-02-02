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Суд оставил на свободе охранника, по недосмотру которого собаки загрызли женщину
3 февраля 2017 г. | Время публикации 19:41
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Басманный суд Москвы отказался арестовывать сотрудника частного охранного предприятия Александра Самарцева, по вине которого от нападения собак погибла 80-летняя женщина. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Обвиняемый полностью признает вину, уголовное дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности.

Эксперты отмечают, что арест для подозреваемых в подобных преступлениях санкционируется нечасто, пишет "Российская газета". Кроме того, у подозреваемого на иждивении двое несовершеннолетних детей. Тело женщины с множественными рваными ранами от укусов животных было обнаружено 2 февраля у здания Минспорта на улице Казакова.

По данным следствия, охранник выпустил из вольера четырех собак, не убедившись в том, что людей на территории нет. Погибшая – Валерия Вац, вдова известного советского диктора Кирилла Ваца и родственница старейшего сотрудника RT Джорджа Ваца. Она жила на Старой Басманной улице, в нескольких сотнях метров от места трагедии. Предположительно, женщина хотела срезать путь, возвращаясь домой.

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