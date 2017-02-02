Суд оставил на свободе охранника, по недосмотру которого собаки загрызли женщину Рубрики: Происшествия

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Эксперты отмечают, что арест для подозреваемых в подобных преступлениях санкционируется нечасто, пишет



По данным следствия, охранник выпустил из вольера четырех собак, не убедившись в том, что людей на территории нет. Погибшая – Валерия Вац, вдова известного советского диктора Кирилла Ваца и родственница старейшего сотрудника RT Джорджа Ваца. Она жила на Старой Басманной улице, в нескольких сотнях метров от места трагедии. Предположительно, женщина хотела срезать путь, возвращаясь домой.



Басманный суд Москвы отказался арестовывать сотрудника частного охранного предприятия Александра Самарцева, по вине которого от нападения собак погибла 80-летняя женщина. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Обвиняемый полностью признает вину, уголовное дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности.Эксперты отмечают, что арест для подозреваемых в подобных преступлениях санкционируется нечасто, пишет "Российская газета" . Кроме того, у подозреваемого на иждивении двое несовершеннолетних детей. Тело женщины с множественными рваными ранами от укусов животных было обнаружено 2 февраля у здания Минспорта на улице Казакова.По данным следствия, охранник выпустил из вольера четырех собак, не убедившись в том, что людей на территории нет. Погибшая – Валерия Вац, вдова известного советского диктора Кирилла Ваца и родственница старейшего сотрудника RT Джорджа Ваца. Она жила на Старой Басманной улице, в нескольких сотнях метров от места трагедии. Предположительно, женщина хотела срезать путь, возвращаясь домой.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 3 февраля 2017 г. Собаки-охранники загрызли пенсионерку в центре столицы

2 февраля возле гоcучреждения на улице Казакова обнаружено тело женщины 1937 года рождения с рваными ранами, характерными при нападении собак. Животные использовались для охраны, по данному факту возбуждено уголовное дело.

