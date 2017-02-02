Власти одобрили продление Люблинско-Дмитровской и Сокольнической линий метро

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проекты планировки двух новых участков метрополитена. Как сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе мэра и правительства столицы, Люблинско-Дмитровская линия метро будет продлена на север до железнодорожной платформы "Лианозово", а Сокольническая - на юг от станции "Саларьево" в Коммунарку.
После открытия станции "Селигерская" , которую планируется достроить в этом году
, продление Люблинско-Дмитровской линии продолжится. Новые станции
"Улица 800-летия Москвы" и "Дмитровское шоссе" позволят улучшить транспортное обслуживание 170 тысяч жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово. Новый транспортно-пересадочный узел объединит станцию метро "Дмитровское шоссе", платформу "Лианозово" и остановки наземного транспорта.
Новый участок Сокольнической линии метро
пройдет параллельно строящейся трассе Солнцево-Бутово-Видное и включит станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Конечная станция "Столбово" будет пересадочной с одноименной станцией проектируемой линии метро "Улица Новаторов" - "Столбово".
Таким образом, в перспективе административно-деловой центр "Коммунарка" будет обслуживаться двумя линиями метро. Кроме того, продление Сокольнической линии в Коммунарку значительно улучшит транспортное обслуживание поселений Московский и Сосенское Новой Москвы. Ожидается, что к 2020 году на этой территории будет проживать до 200 тысяч и работать до 190 тысяч человек.