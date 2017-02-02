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Власти одобрили продление Люблинско-Дмитровской и Сокольнической линий метро
3 февраля 2017 г. | Время публикации 09:42 | Последние изменения 13:20
Рубрики: Метрополитен  
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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проекты планировки двух новых участков метрополитена. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы, Люблинско-Дмитровская линия метро будет продлена на север до железнодорожной платформы "Лианозово", а Сокольническая - на юг от станции "Саларьево" в Коммунарку.

После открытия станции "Селигерская" , которую планируется достроить в этом году, продление Люблинско-Дмитровской линии продолжится. Новые станции "Улица 800-летия Москвы" и "Дмитровское шоссе" позволят улучшить транспортное обслуживание 170 тысяч жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово. Новый транспортно-пересадочный узел объединит станцию метро "Дмитровское шоссе", платформу "Лианозово" и остановки наземного транспорта.

Новый участок Сокольнической линии метро пройдет параллельно строящейся трассе Солнцево-Бутово-Видное и включит станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Конечная станция "Столбово" будет пересадочной с одноименной станцией проектируемой линии метро "Улица Новаторов" - "Столбово".

Таким образом, в перспективе административно-деловой центр "Коммунарка" будет обслуживаться двумя линиями метро. Кроме того, продление Сокольнической линии в Коммунарку значительно улучшит транспортное обслуживание поселений Московский и Сосенское Новой Москвы. Ожидается, что к 2020 году на этой территории будет проживать до 200 тысяч и работать до 190 тысяч человек.
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