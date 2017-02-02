Власти одобрили продление Люблинско-Дмитровской и Сокольнической линий метро

23 января 2017 г. Три новые станции Люблинско-Дмитровской линии откроют в декабре

Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" будут оборудованы лифтами, световыми полосами и тактильным покрытием для слабовидящих пассажиров. А в подземных переходах появятся пандусы с нескользящим покрытием.