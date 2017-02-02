Пять путепроводов достроят в столице до конца года

14 ноября 2016 г. Новый путепровод в Крекшино откроется в следующем году

Строительство путепровода и реконструкция переезда станции Крекшино связано с интенсивностью движения в мегаполисе. Путепровод должен обеспечить связь между Боровским и Минским, а в перспективе – между Киевским и Калужским шоссе.