]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
февраля
pda
Поиск
Архив

Пять путепроводов достроят в столице до конца года
3 февраля 2017 г. | Время публикации 10:57 | Последние изменения 12:58
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Строительство всех путепроводов над железнодорожными путями, которые находятся в работе, планируется завершить в нынешнем году. Как сообщается на сайте департамента строительства Москвы, речь идет о трех путепроводах на Киевском направлении Московской железной дороги в районе Переделкино, Кокошкино, Крекшино, путепроводе между 2-м Южнопортовым проездом и улицей Южнопортовая и Богородском путепроводе на Московской центральном кольце.

Строительство автодорожных путепроводов через железнодорожные пути осуществляется в рамках проекта организации пассажирского движения по МЦК, а на радиальных направлениях - на основании соглашения между правительством Москвы и ОАО "РЖД". Всего с 2014 года в Москве было построено семь новых автодорожных путепроводов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Новый путепровод в Крекшино откроется в следующем году
14 ноября 2016 г.
Новый путепровод в Крекшино откроется в следующем году
Строительство путепровода и реконструкция переезда станции Крекшино связано с интенсивностью движения в мегаполисе. Путепровод должен обеспечить связь между Боровским и Минским, а в перспективе – между Киевским и Калужским шоссе.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.02.2017   13:51
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 3 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:25
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>