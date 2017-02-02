Пять путепроводов достроят в столице до конца года

Строительство всех путепроводов над железнодорожными путями, которые находятся в работе, планируется завершить в нынешнем году. Как сообщается на сайте
департамента строительства Москвы, речь идет о трех путепроводах на Киевском направлении Московской железной дороги в районе Переделкино, Кокошкино, Крекшино
, путепроводе между 2-м Южнопортовым проездом и улицей Южнопортовая и Богородском путепроводе на Московской центральном кольце.
Строительство автодорожных путепроводов через железнодорожные пути осуществляется в рамках проекта организации пассажирского движения по МЦК, а на радиальных направлениях - на основании соглашения между правительством Москвы и ОАО "РЖД". Всего с 2014 года в Москве было построено семь новых автодорожных путепроводов.