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Имитирующие уборку снега коммунальщики оказались общемосковской проблемой
3 февраля 2017 г. | Время публикации 13:58 | Последние изменения 14:24
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
На минувшей неделе в московском районе Северное Измайлово разгорелся скандал вокруг коммунальных служб, которые обязывали трактористов изображать уборку снега даже в отсутствие осадков или без нужных для очистки дорог приборов. Делалось это для того, чтобы техника курсировала по маршрутам, а перемещения фиксировались через спутниковую систему ГЛОНАСС. Когда информация об этом стала достоянием общественности, выяснилось, что руководители ГБУ "Жилищник" занимаются подобными аферами и в других районах города.

В частности, аналогичный подход к уборке улиц был выявлен в районе Соколиная Гора местным муниципальным депутатом Владимиром Шпиньковым. "В Северном Измайлово, говорят, свалили все на трактористов, у нас же глава управы Аксенов написал мне, что все работают на совесть и как положено. А сегодня день начался с того, что из окна квартиры увидел трактор, который с поднятыми щетками и с вызывающим зависть достоинством "оптичивал" двор", - пишет Шпиньков на своей странице в Facebook.

Об имитации работы коммунальщиками "Газете.Ru" также поведал мундеп из района Аэропорт Антон Тарасов. "Летом у нас в районе колесила техника: пылесосили, по 10 кругов вокруг дома наворачивали, утром в выходные будили жителей. Потом новый глава местного "Жилищника" после жалоб исправил ситуацию", - отметил Тарасов. При этом он подчеркнул, что если говорить в целом, то такой подход к работе практикуется везде - главное показать руководству бурную деятельность.

Отметим, что руководство ГБУ "Жилищник" в Северном Измайлово на днях было уволено, однако вместе с ними остались без работы и несколько трактористов, благодаря которым о махинациях стало известно. Местный муниципальный депутат Дмитрий Барановский рассказал, что когда водителей спецтехники увольняли, "Жилищник" отказался выдавать им зарплату за январь. Поскольку это очевидно идет в разрез с трудовым кодексом, мундеп обратился с жалобой в прокуратуру.
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