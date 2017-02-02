Проплаченные сообщения в поддержку сомнительной московской стройки наводнили блог освещающего ее мундепа

25 января 2017 г. Территорию детсада в Измайлово вырубили под незаконную стройку жилого дома

Скандальный проект на 11-й Парковой улице продолжает реализовываться, хотя и противоречит первоначальным условия контракта. Местные жители отмечают, что это уплотнительная застройка в чистом виде, но противостоять рабочим не могут.