Проплаченные сообщения в поддержку сомнительной московской стройки наводнили блог освещающего ее мундепа

Муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский заметил
необычную активность в своем блоге в ЖЖ. Подозрительные граждане начали массово оставлять хвалебные комментарии в адрес поддержанного московскими властями проекта многоэтажного жилого дома на Парковой улице, 46, где изначально планировалось возвести детский сад. Примечательно, что публикация
, получившая сегодня неожиданную поддержку интернет-пользователей, датирована 26 августа прошлого года.
По словам Барановского, он заподозрил неладное еще до того, как прочесть комментарии, однако их содержимое мундепа изрядно удивило. Все посты сделаны якобы жителями района, которые в однообразной стилистике утверждают, что очередная новостройка Москве нужнее, чем еще недавно существовавший здесь сквер
или обещанный властями детсад
. Однако авторы некоторых комментариев крайне нелепым образом выдали себя, забыв удалить из текста условия выплаты денег за свои "труды".
Так, два комментария к публикации Барановского начинаются с такой фразы: "ВНИМАНИЕ!!! - прикрепляйте скриншот выполненного задания! Задание оплачивается ТОЛЬКО при выполнении указанного условия. ТЕКСТ КОММЕНТАРИЯ". Подобные задания регулярно размещаются на специальных интернет-биржах. Стоимость их выполнения обычно сводится к нескольким рублям, однако многие "соискатели" готовы довольствоваться этим, компенсируя маленькие суммы большим количеством принятых заказов.