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Проплаченные сообщения в поддержку сомнительной московской стройки наводнили блог освещающего ее мундепа
3 февраля 2017 г. | Время публикации 21:12 | Последние изменения 21:13
Рубрики: Недвижимость, Общество  
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sev-izm.livejournal.com
Муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский заметил необычную активность в своем блоге в ЖЖ. Подозрительные граждане начали массово оставлять хвалебные комментарии в адрес поддержанного московскими властями проекта многоэтажного жилого дома на Парковой улице, 46, где изначально планировалось возвести детский сад. Примечательно, что публикация, получившая сегодня неожиданную поддержку интернет-пользователей, датирована 26 августа прошлого года.

По словам Барановского, он заподозрил неладное еще до того, как прочесть комментарии, однако их содержимое мундепа изрядно удивило. Все посты сделаны якобы жителями района, которые в однообразной стилистике утверждают, что очередная новостройка Москве нужнее, чем еще недавно существовавший здесь сквер или обещанный властями детсад. Однако авторы некоторых комментариев крайне нелепым образом выдали себя, забыв удалить из текста условия выплаты денег за свои "труды".

Так, два комментария к публикации Барановского начинаются с такой фразы: "ВНИМАНИЕ!!! - прикрепляйте скриншот выполненного задания! Задание оплачивается ТОЛЬКО при выполнении указанного условия. ТЕКСТ КОММЕНТАРИЯ". Подобные задания регулярно размещаются на специальных интернет-биржах. Стоимость их выполнения обычно сводится к нескольким рублям, однако многие "соискатели" готовы довольствоваться этим, компенсируя маленькие суммы большим количеством принятых заказов.
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Пятница, 3 февраля 2017 г. // Последняя новость 21:12
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