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Москвич спас дворовую кошку, примерзшую хвостом к земле
3 февраля 2017 г. | Время публикации 18:53
Рубрики: Животные  
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Moscow-Live.ru
В столичную ветеринарную клинику обратился москвич, который вызволил дворовую кошку из ледяного плена. По его словам, он обнаружил животное утром возле подъезда: кошка сидела на земле и не могла двинуться с места, а лишь скользила лапами по льду. Попытавшись взять ее в руки, мужчина понял, что хвост животного примерз к ледяному насту.

Как отметили на сайте московского Комитета ветеринарии, инцидент произошел из-за того, что накануне в городе была оттепель, а снег образовал небольшие лужицы. Ночью ударили холода, и пока кошка спала, шерсть на ее хвосте примерзла к земле. Мужчина аккуратно отколол кусок льда вокруг хвоста и привез животное в лечебницу.

Врачи зафиксировали у кошки обморожение хвоста и задних лап - от пальцев до скакательного сустава. Часть хвоста впоследствии пришлось ампутировать, однако в остальном кошка чувствует себя хорошо. "На улице больше не ночует, а живет у своего спасителя", - подчеркивается в сообщении.
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