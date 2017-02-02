Пользователи Wi-Fi в метро получат скидку на посещение Третьяковской галереи

С пятницы, 3 февраля, и до конца месяца пользователи бесплатного Wi-Fi в столичном метро могут получить 50-процентную скидку на билет в Третьяковскую галерею на Крымском Валу. Как сообщается на официальном портале
мэра и правительства столицы, для этого необходимо нажать на тематический баннер, который появится при подключении к Сети, сохранить купон со скидкой в телефоне и показать его при входе в галерею. Воспользоваться скидкой можно в течение всего февраля.
Купон в музей стал частью культурно-образовательного проекта "Интенсив XX", запущенного совместно с Третьяковской галереей в ноябре прошлого года. В рамках проекта по Кольцевой линии метро курсирует тематический поезд
, где представлены произведения искусства одного из периодов прошлого столетия. Кроме того, на кольцевой станции метро "Парк культуры" размещены фрагменты работ художников XX века.
В середине февраля экспозицию обновят
, разместив репродукции полотен Юрия Пименова, Петра Кончаловского, Павла Корина, Татьяны Яблонской и других художников-соцреалистов. Пассажиры также смогут сфотографироваться в образах строителей Братской гидроэлектростанции и увидеть Театральную площадь 30-х годов прошлого века.