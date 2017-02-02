Пользователи Wi-Fi в метро получат скидку на посещение Третьяковской галереи

25 января 2017 г. Экспозицию на станции "Парк культуры" обновят в середине февраля

Станцию метро "Парк культуры" украсят реалистическими полотнами советской эпохи, а в вестибюле станции пассажиры смогут сделать селфи с изображением строителей Братской ГЭС. Авторы лучших фото получат льготы на посещение галереи.