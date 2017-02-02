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Пользователи Wi-Fi в метро получат скидку на посещение Третьяковской галереи
3 февраля 2017 г. | Время публикации 14:30 | Последние изменения 15:47
Рубрики: Культура, Метрополитен  
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С пятницы, 3 февраля, и до конца месяца пользователи бесплатного Wi-Fi в столичном метро могут получить 50-процентную скидку на билет в Третьяковскую галерею на Крымском Валу. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, для этого необходимо нажать на тематический баннер, который появится при подключении к Сети, сохранить купон со скидкой в телефоне и показать его при входе в галерею. Воспользоваться скидкой можно в течение всего февраля.

Купон в музей стал частью культурно-образовательного проекта "Интенсив XX", запущенного совместно с Третьяковской галереей в ноябре прошлого года. В рамках проекта по Кольцевой линии метро курсирует тематический поезд, где представлены произведения искусства одного из периодов прошлого столетия. Кроме того, на кольцевой станции метро "Парк культуры" размещены фрагменты работ художников XX века.

В середине февраля экспозицию обновят, разместив репродукции полотен Юрия Пименова, Петра Кончаловского, Павла Корина, Татьяны Яблонской и других художников-соцреалистов. Пассажиры также смогут сфотографироваться в образах строителей Братской гидроэлектростанции и увидеть Театральную площадь 30-х годов прошлого века.

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