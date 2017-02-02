Пропавшую в конце января москвичку нашли мертвой в Красногорском лесопарке

Сегодня днем в Красногорском лесопарке было найдено тело пропавшей
в конце января москвички Натальи Меламед, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. В поисках девушки участвовали 250 правоохранителей, а также сотни сотрудников спасательных служб и волонтеров. Сейчас на месте обнаружения работают следователи.
С заявлением о розыске москвички ранее обратился отец погибшей. Он рассказал, что его дочь покинула квартиру на улице Митинская 24 января без объяснения причин и с тех пор не выходила на связь. Еще до обнаружения тела столичное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). На каких основаниях было сделано подобное заключение, в ведомстве не уточняли.