Пропавшую в конце января москвичку нашли мертвой в Красногорском лесопарке Рубрики: Криминал

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С заявлением о розыске москвички ранее обратился отец погибшей. Он рассказал, что его дочь покинула квартиру на улице Митинская 24 января без объяснения причин и с тех пор не выходила на связь. Еще до обнаружения тела столичное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). На каких основаниях было сделано подобное заключение, в ведомстве не уточняли. Сегодня днем в Красногорском лесопарке было найдено тело пропавшей в конце января москвички Натальи Меламед, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. В поисках девушки участвовали 250 правоохранителей, а также сотни сотрудников спасательных служб и волонтеров. Сейчас на месте обнаружения работают следователи.С заявлением о розыске москвички ранее обратился отец погибшей. Он рассказал, что его дочь покинула квартиру на улице Митинская 24 января без объяснения причин и с тех пор не выходила на связь. Еще до обнаружения тела столичное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). На каких основаниях было сделано подобное заключение, в ведомстве не уточняли.



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