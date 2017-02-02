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Розыски пропавшей москвички ведутся в Красногорском районе
3 февраля 2017 г. | Время публикации 12:39 | Последние изменения 13:34
Рубрики: Общество  
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ГСУ СК РФ по городу Москве
Полиция и волонтеры разыскивают москвичку Наталью Меламед, пропавшую без вести несколько дней назад. Как сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве, Наталья Меламед покинула квартиру по улице Митинской 24 января, в полицию с заявлением о розыске обратился отец девушки.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следователей, незадолго до исчезновения девушка могла находиться на территории Красногорского лесопарка. В розыске участвуют более 700 представителей правоохранительных органов, спасательных служб и волонтеров.
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Пятница, 3 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:25
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