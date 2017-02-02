Столичные музеи поделятся экспонатами по истории Москвы с парком "Зарядье"

30 января 2017 г. Медальон XVI века с розой Тюдоров нашли при раскопках в парке "Зарядье"

Старинное изделие украшено геральдическим символом королевской династии Англии - розой Тюдоров. По мнению ученых, находка связана с деятельностью Старого Английского двора, который существовал в Зарядье в XVI веке.