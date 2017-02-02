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Столичные музеи поделятся экспонатами по истории Москвы с парком "Зарядье"
3 февраля 2017 г. | Время публикации 12:04 | Последние изменения 12:38
Рубрики: Культура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Великая улица, найденная в 2015 году на территории будущего парка "Зарядье", законсервирована с помощью полимерного состава. Фрагменты бревенчатой мостовой хранятся в лабораториях ООО "Столичное археологическое бюро" и станут одним из главных экспонатов проектируемого археологического музея, строительство которого уже ведется. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, интерес к выставочному пространству выразили многие городские и федеральные музеи. Помимо Китайгородской стены и фрагментов Великой улицы, экспонатами музея могут стать берестяная грамота и клад серебряных монет, а также найденный недавно английский медальон XVI века с изображением розы Тюдоров. Наполнение экспозиции обсудят на ближайшем заседании методического совета.

Напомним, в 2015 году в ходе археологических раскопок на территории парка "Зарядье" были обнаружены остатки трёх ярусов деревянной мостовой и срубов домов. Учёные установили, что это фрагменты Великой улицы, которая в XII веке проходила от Еленинских ворот Кремля к берегу Москвы-реки, где располагалась торговая пристань. Свою значимость для горожан улица утратила примерно в XVI веке, с возведением Китайгородской стены.
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