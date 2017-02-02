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Москвичку подозревают в организации покушения на мать
3 февраля 2017 г. | Время публикации 11:30 | Последние изменения 12:57
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
В столице задержана женщина, подозреваемая в подготовке заказного убийства матери. Как сообщается на сайтеГСУ СК по столице, в ноябре прошлого года 38-летняя Вера Мишкаруднова решила организовать убийство 59-летней матери из неприязни. Узнав о намерениях подозреваемой, правоохранители направили к ней одного из сотрудников под видом потенциального "киллера".

Во время встреч с "киллером" женщина передала ему долговую расписку на 300 тысяч рублей, ключи от квартиры, фотографию матери и информацию о ее распорядке дня. В четверг, 2 февраля, получив информацию о смерти матери, женщина прибыла в ее квартиру и была задержана. Заказное убийство было предотвращено. следователи решают вопрос о заключении подозреваемой под стражу.
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