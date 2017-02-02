]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
февраля
pda
Поиск
Архив

Новые билетные автоматы на шести иностранных языках появятся к ЧМ-2018 в метро
3 февраля 2017 г. | Время публикации 09:08 | Последние изменения 13:21
Рубрики: Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
К чемпионату мира по футболу 2018 года на всех станциях подземки установят 600 новых билетных автоматов с расширенным функционалом. Как сообщается на сайте столичной мэрии, в новых автоматах пассажиры смогут приобрести карту "Тройка" и записать на неё любые виды билетов, а также купить проездные "ТАТ", "90 минут" и "Единый" на разные сроки действия. Оплатить билет можно будет как наличными, так и при помощи банковской карты.

Новые терминалы должны установить в вестибюлях всех станций метро к чемпионату мира по футболу 2018 года. Изначально интерфейс для пассажиров будет доступен на русском и английском языках. К чемпионату мира-2018 планируется увеличить количество языковых интерфейсов до шести, добавив немецкий, французский, китайский и испанский языки.

В вестибюле каждой станции метро установят как минимум по одному новому автомату, дополнительные автоматы появятся на привокзальных станциях и пересадочных станциях на Кольцевую линию и МЦК, а также на станциях у стадионов и туристических объектов: "Спортивная", "Спартак", "Комсомольская", "Павелецкая", "Белорусская", "Парк Победы", "Киевская", "Охотный Ряд", "Арбатская".

Сейчас в московской подземке работает более 1200 автоматов по продаже билетов. Все они оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда. В них можно пополнить электронный кошелёк "Тройки" и купить билеты "Единый" на одну и две поездки.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Банковские карты начнут принимать на станциях метро к осени
6 июня 2016 г.
Банковские карты начнут принимать на станциях метро к осени
Оплатить проезд банковской картой можно будет также в автоматах по продаже билетов. Также пассажиры получат возможность оплачивать проезд картами с технологией PayPass/PayWave в 84 вестибюлях метро.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.02.2017   13:51
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 3 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:25
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>