Новые билетные автоматы на шести иностранных языках появятся к ЧМ-2018 в метро Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Новые терминалы должны установить в вестибюлях всех станций метро к чемпионату мира по футболу 2018 года. Изначально интерфейс для пассажиров будет доступен на русском и английском языках. К чемпионату мира-2018 планируется увеличить количество языковых интерфейсов до шести, добавив немецкий, французский, китайский и испанский языки.



В вестибюле каждой станции метро установят как минимум по одному новому автомату, дополнительные автоматы появятся на привокзальных станциях и пересадочных станциях на Кольцевую линию и МЦК, а также на станциях у стадионов и туристических объектов: "Спортивная", "Спартак", "Комсомольская", "Павелецкая", "Белорусская", "Парк Победы", "Киевская", "Охотный Ряд", "Арбатская".



Сейчас в московской подземке работает более 1200 автоматов по продаже билетов. Все они оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда. В них можно пополнить электронный кошелёк "Тройки" и купить билеты "Единый" на одну и две поездки. К чемпионату мира по футболу 2018 года на всех станциях подземки установят 600 новых билетных автоматов с расширенным функционалом. Как сообщается на сайте столичной мэрии, в новых автоматах пассажиры смогут приобрести карту "Тройка" и записать на неё любые виды билетов, а также купить проездные "ТАТ", "90 минут" и "Единый" на разные сроки действия. Оплатить билет можно будет как наличными, так и при помощи банковской карты Новые терминалы должны установить в вестибюлях всех станций метро к чемпионату мира по футболу 2018 года. Изначально интерфейс для пассажиров будет доступен на русском и английском языках. К чемпионату мира-2018 планируется увеличить количество языковых интерфейсов до шести, добавив немецкий, французский, китайский и испанский языки.В вестибюле каждой станции метро установят как минимум по одному новому автомату, дополнительные автоматы появятся на привокзальных станциях и пересадочных станциях на Кольцевую линию и МЦК, а также на станциях у стадионов и туристических объектов: "Спортивная", "Спартак", "Комсомольская", "Павелецкая", "Белорусская", "Парк Победы", "Киевская", "Охотный Ряд", "Арбатская".Сейчас в московской подземке работает более 1200 автоматов по продаже билетов. Все они оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда. В них можно пополнить электронный кошелёк "Тройки" и купить билеты "Единый" на одну и две поездки.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 6 июня 2016 г. Банковские карты начнут принимать на станциях метро к осени

Оплатить проезд банковской картой можно будет также в автоматах по продаже билетов. Также пассажиры получат возможность оплачивать проезд картами с технологией PayPass/PayWave в 84 вестибюлях метро.

