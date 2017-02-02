Для запрета митинга против декриминализации побоев нашли новую причину

23 января 2017 г. Мэрия без внятных оснований запретила митинг против вывода семейных побоев из УК

Митинг на тысячу участников планировалось провести 28 января на Болотной площади. Но в мэрии сочли, что столько человек там не поместится, а сам митинг нарушит права тех, кто в нем не участвует. Иных мест не предложили.