Для запрета митинга против декриминализации побоев нашли новую причину

Администрация парка "Сокольники" не разрешила проводить митинг против декриминализации домашних побоев, который должен был состояться 4 февраля. По словам одного из организаторов акции Александры Воскресенской, поводом для отказа послужила юридическая формальность, причем трактованная парком весьма своевольно.
"Я подавала заявку в электронной форме и, оказывается, в соответствии с регламентом ее необходимо подать также и в письменном виде. При этом в регламенте напрямую указано, что заявка подается в письменной или
электронной форме. Вот такая интересная трактовка акта. Мы надеялись, что администрация парка, которая вроде бы действует независимо от властей, будет к нам благосклонна. Но вышло то, что вышло", - написала Воскресенская на странице мероприятия в Facebook
. По ее словам, новая заявка будет подана "в любой форме, которую потребуют", скорее всего, на 12 февраля.
В конце января мэрия не разрешила проводить митинг против декриминализации побоев на Болотной помощи. Тогда власти обосновали
отказ тем, что на площади, которая в 2011 году вместила более 100 тысяч человек, не поместится тысяча участников акции. Воскресенская отмечала, что транспорт по Болотной площади не ездит, поэтому митингующие не могут никому помешать. В мэрии на эти жалобы отвечать отказались, предложив организаторам ограничиться пикетом.
Ранее Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который фактически разрешает побои в отношении членов семьи. Если закон будет принят, то избиение дома, совершенное в первый раз и повлекшее "всего лишь" ссадины и синяки, перестанет считаться уголовным преступлением и приведет только к административному наказанию. Недавний опрос фонда "Общественное мнение" показал, что против инициативы выступает почти половина россиян
.