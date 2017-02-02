Схему дорожного движения в этом году изменят на 1,3 тысячи улиц Москвы Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru В 2017 году дорожное движение изменится почти на 1,3 тысячи улиц Москвы в рамках работ по повышению уровня безопасности дорожного движения, сокращению заторов и уменьшению времени в пути пассажиров общественного транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.



Данные работы были начаты еще в 2014 году и проводились на 1282 улицах в пределах Третьего транспортного кольца. В 2016 году Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) распространилась на территорию в пределах МКАД и включила в себя 1614 улиц, на 319 из которых соответствующие работы уже проведены.



КСОДД включает в себя организацию парковок, установку дополнительных знаков, ввод одностороннего движения на отдельных улицах, перенастройку светофоров и другие дорожные работы. "Мы собираем обращения от префектур и управ, смотрим статистику ДТП, загруженность улиц, в некоторых местах реально улучшить движение и побороть локальные заторы, изменив разметку. Также к нам поступают обращения граждан", - отметили в ЦОДД.



Предыдущая статья | Следующая статья

