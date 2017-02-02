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Схему дорожного движения в этом году изменят на 1,3 тысячи улиц Москвы
3 февраля 2017 г. | Время публикации 18:09
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
В 2017 году дорожное движение изменится почти на 1,3 тысячи улиц Москвы в рамках работ по повышению уровня безопасности дорожного движения, сокращению заторов и уменьшению времени в пути пассажиров общественного транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Данные работы были начаты еще в 2014 году и проводились на 1282 улицах в пределах Третьего транспортного кольца. В 2016 году Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) распространилась на территорию в пределах МКАД и включила в себя 1614 улиц, на 319 из которых соответствующие работы уже проведены.

КСОДД включает в себя организацию парковок, установку дополнительных знаков, ввод одностороннего движения на отдельных улицах, перенастройку светофоров и другие дорожные работы. "Мы собираем обращения от префектур и управ, смотрим статистику ДТП, загруженность улиц, в некоторых местах реально улучшить движение и побороть локальные заторы, изменив разметку. Также к нам поступают обращения граждан", - отметили в ЦОДД.
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