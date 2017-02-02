]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
февраля
pda
Поиск
Архив

В подмосковном храме уникальное надгробие на могиле отца Суворова заменили крестом с завода
3 февраля 2017 г. | Время публикации 17:09
Рубрики: Архитектура, Культура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Храм Рождества Богородицы
В храме Рождества Пресвятой Богородицы в подмосковном селе Рождествено пропало историческое надгробие с могилы Василия Суворова, отца полководца Александра Суворова. По словам члена научно-методического совета при Министерстве культуры РФ Сергея Демидова, подлинный артефакт был попросту выброшен, а на его месте появился "типовой" крест с церковно-производственного предприятия "Софрино".

Демидов отметил, что оригинальные надгробия в этом храме пропадают уже не впервые, однако в прошлый раз их удалось отыскать на прилегающем кладбище. Специалисты восстановили подлинники, приобретенные по указанию Василия Суворова, и вернули их на свои места. "Не так давно я побывал в Рождествено. Надгробие отца полководца снова выкинуто на улицу", - заявил представитель Минкультуры. В этот раз артефакты были окончательно утрачены, передает портал Патриаршего совета по культуре.

От отметил, что бездумное отношение к интерьерам в храмах наблюдается и в других городах. Так, в одном городе для одной известной древней иконы специально создали киот (остекленный шкафчик), но ошиблись при обмерах. Решили проблему тем, что отпилили у иконы XIII века "лишние" сантиметры. Там же, когда покрытие одной из икон начало шелушится, ее намазали силикатным клеем и приклеили сверху кусок фелони (разновидность облачения священника), чтобы скрыть разрушения. Демидов подчеркнул, что для сохранения церковных ценностей необходимо провести во всех храмах опись имущества совместно с музейными работниками.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.02.2017   21:26
2
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 3 февраля 2017 г. // Последняя новость 21:12
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>