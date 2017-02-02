В подмосковном храме уникальное надгробие на могиле отца Суворова заменили крестом с завода Культура Рубрики: Архитектура

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Демидов отметил, что оригинальные надгробия в этом храме пропадают уже не впервые, однако в прошлый раз их удалось отыскать на прилегающем кладбище. Специалисты восстановили подлинники, приобретенные по указанию Василия Суворова, и вернули их на свои места. "Не так давно я побывал в Рождествено. Надгробие отца полководца снова выкинуто на улицу", - заявил представитель Минкультуры. В этот раз артефакты были окончательно утрачены, передает портал



От отметил, что бездумное отношение к интерьерам в храмах наблюдается и в других городах. Так, в одном городе для одной известной древней иконы специально создали киот (остекленный шкафчик), но ошиблись при обмерах. Решили проблему тем, что отпилили у иконы XIII века "лишние" сантиметры. Там же, когда покрытие одной из икон начало шелушится, ее намазали силикатным клеем и приклеили сверху кусок фелони (разновидность облачения священника), чтобы скрыть разрушения. Демидов подчеркнул, что для сохранения церковных ценностей необходимо провести во всех храмах опись имущества совместно с музейными работниками. В храме Рождества Пресвятой Богородицы в подмосковном селе Рождествено пропало историческое надгробие с могилы Василия Суворова, отца полководца Александра Суворова. По словам члена научно-методического совета при Министерстве культуры РФ Сергея Демидова, подлинный артефакт был попросту выброшен, а на его месте появился "типовой" крест с церковно-производственного предприятия "Софрино".Демидов отметил, что оригинальные надгробия в этом храме пропадают уже не впервые, однако в прошлый раз их удалось отыскать на прилегающем кладбище. Специалисты восстановили подлинники, приобретенные по указанию Василия Суворова, и вернули их на свои места. "Не так давно я побывал в Рождествено. Надгробие отца полководца снова выкинуто на улицу", - заявил представитель Минкультуры. В этот раз артефакты были окончательно утрачены, передает портал Патриаршего совета по культуре От отметил, что бездумное отношение к интерьерам в храмах наблюдается и в других городах. Так, в одном городе для одной известной древней иконы специально создали киот (остекленный шкафчик), но ошиблись при обмерах. Решили проблему тем, что отпилили у иконы XIII века "лишние" сантиметры. Там же, когда покрытие одной из икон начало шелушится, ее намазали силикатным клеем и приклеили сверху кусок фелони (разновидность облачения священника), чтобы скрыть разрушения. Демидов подчеркнул, что для сохранения церковных ценностей необходимо провести во всех храмах опись имущества совместно с музейными работниками.



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