Службу 112 просят проверить на утечки после того, как на ДТП в Москве первым приехал не гаишник, а юрист

17 мая 2016 г. Похоронные фирмы тратят миллиарды на взятки за информацию об умерших

В Союзе похоронных организаций и крематориев РФ заявили, что практически 100 процентов информации о недавно умерших москвичах можно купить. С помощью этих сведений фирмы закрепляются на столичном рынке.