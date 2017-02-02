Службу 112 просят проверить на утечки после того, как на ДТП в Москве первым приехал не гаишник, а юрист

Член Общероссийского народного фронта Виктор Климов попросил Генпрокуратуру расследовать возможную утечку личных данных граждан из службы 112. Поводом стало обращение водителя, который попал в ДТП в Москве в конце января. Пока участники аварии ждали сотрудников ГИБДД, на место успел приехать некий юрист из "некоммерческой организации помощи автомобилистам" и предложил за плату помочь с составлением документов.
В ОНФ считают, что подобная ситуация могла произойти только из-за утечки служебной информации, "ведь... о факте ДТП были известно исключительно сотрудникам службы 112 Москвы", отмечается на сайте
движения. По данным Климова, подобные жалобы поступают "практически из всех регионов". Обращение с просьбой устроить проверку направлено лично генеральному прокурору Юрию Чайке.
Отметим, что актуальной остается и продажа врачебной информации об умерших. Похоронные агенты подкупают участковых и врачей скорой помощи, тратя на взятки более миллиарда рублей в год
. Переломить эту ситуацию не получается, но в ближайшие два-три года ГБУ "Ритуал" надеется вывести из тени половину рынка за счет создания в Москве многофункционального похоронного центра
.