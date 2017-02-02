Желание подмосковных властей видеть такси только белого цвета напугало перевозчиков Общественный транспорт Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Министерство транспорта Московской области



Как отметили активисты, представляющие интересы зарегистрированных в Московской области таксистов, для автомобилей такси в регионе чиновники выбрали белый цвет, поверх которого по бокам будут нанесены полосы желтого цвета со светоотражателем, а в нижней части кузова - серые полосы. При этом сейчас в Подмосковье порядка 70 процентов всех заказов выполняют автомобили иного цвета, а средняя рыночная стоимость оклейки на данный момент составляет до 30 тысяч рублей.



"В соответствии с требованиями федерального законодательства законом субъекта действительно может быть установлена цветовая гамма кузова легкового такси. Вместе с тем обоснованность и экономическая целесообразность введения подобной цветовой гаммы на территории Московской области вызывает серьезные сомнения по ряду причин. В их числе выбор именно белого цвета, поскольку в Москве уже несколько лет законодательно установлен желтый цвет легкового такси", - отмечается в жалобе.



Отметим, что на сайте Министерства транспорта Московской области Группа подмосковных таксистов обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на закон региональных властей, вынуждающий перевозчиков перекрашивать все свои машины под единую цветовую гамму , сообщает "Газета.Ru". Инициатива грозит не только чрезмерной финансовой нагрузкой на субъекты малого и среднего бизнеса, но также негативно скажется на стоимости поездок для населения.Как отметили активисты, представляющие интересы зарегистрированных в Московской области таксистов, для автомобилей такси в регионе чиновники выбрали белый цвет, поверх которого по бокам будут нанесены полосы желтого цвета со светоотражателем, а в нижней части кузова - серые полосы. При этом сейчас в Подмосковье порядка 70 процентов всех заказов выполняют автомобили иного цвета, а средняя рыночная стоимость оклейки на данный момент составляет до 30 тысяч рублей."В соответствии с требованиями федерального законодательства законом субъекта действительно может быть установлена цветовая гамма кузова легкового такси. Вместе с тем обоснованность и экономическая целесообразность введения подобной цветовой гаммы на территории Московской области вызывает серьезные сомнения по ряду причин. В их числе выбор именно белого цвета, поскольку в Москве уже несколько лет законодательно установлен желтый цвет легкового такси", - отмечается в жалобе.Отметим, что на сайте Министерства транспорта Московской области утверждается , что внедрение единой цветовой гаммы легкового такси будет вводиться поэтапно, а требование к цвету машины будет распространяться только на вновь оформляемые транспортные средства, а не обяжет перевозчиков перекрашивать уже приобретенные и эксплуатируемые автомобили. По данным властей, по состоянию на декабрь 2016 года в регионе насчитывалось без малого 94 тысячи действующих зарегистрированных такси.



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