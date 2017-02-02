]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
февраля
pda
Поиск
Архив

В "Аптекарском огороде" нашли редкое растение, похожее на звезду интернета Ждуна: ФОТО
3 февраля 2017 г. | Время публикации 13:25 | Последние изменения 13:52
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
© РИА Новости / Владимир Песня
Новый любимец интернета Ждун обнаружился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посетители заметили, что на популярный мем похоже растение с причудливым утолщением ствола пиренаканта мальволистная, или "Обезьяний стул". Увидеть редкий африканский суккулент и сделать с ним селфи можно на фестивале "Тропическая зима".

"Обезьяний стул" произрастает в тропических полупустынях Центральной и Восточной Африки, Сомали, Эфиопии, Кении, Танзании, рассказала агентству "Москва" пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова. Рыхлые ткани утолщенного ствола удерживают значительный запас воды во время сухого сезона.



Ждуном в российском интернете прозвали скульптуру под названием Homunculus Lоxodontus, созданную голландской художницей Маргрит ван Брифорт. Скульптура представляет собой забавное безногое существо со сложенными на животе руками, похожее одновременно на слона, тюленя и огромную личинку. При создании автор вдохновлялась людьми, сидящими в очереди к врачу, и залами ожидания. Ждун стал героем многочисленных фотожаб: оказалось, что он вписывается практически в любую ситуацию. У него даже появился собственный аккаунт в инстаграме, причем весьма художественный.



Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.02.2017   13:51
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 3 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:25
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>