В "Аптекарском огороде" нашли редкое растение, похожее на звезду интернета Ждуна: ФОТО

Новый любимец интернета Ждун обнаружился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посетители заметили, что на популярный мем похоже растение с причудливым утолщением ствола пиренаканта мальволистная, или "Обезьяний стул". Увидеть редкий африканский суккулент и сделать с ним селфи можно на фестивале "Тропическая зима".
"Обезьяний стул" произрастает в тропических полупустынях Центральной и Восточной Африки, Сомали, Эфиопии, Кении, Танзании, рассказала агентству "Москва"
пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова. Рыхлые ткани утолщенного ствола удерживают значительный запас воды во время сухого сезона.
Ждуном в российском интернете прозвали скульптуру под названием Homunculus Lоxodontus, созданную голландской художницей Маргрит ван Брифорт. Скульптура представляет собой забавное безногое существо со сложенными на животе руками, похожее одновременно на слона, тюленя и огромную личинку. При создании автор вдохновлялась людьми, сидящими в очереди к врачу, и залами ожидания. Ждун стал героем многочисленных фотожаб: оказалось, что он вписывается практически в любую ситуацию. У него даже появился собственный аккаунт в инстаграме
, причем весьма художественный.