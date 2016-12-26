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Глава МЧС призвал развернуть в Москве полевые кухни из-за грядущих морозов
3 января 2017 г. | Время публикации 14:07 | Последние изменения 14:20
Рубрики: Праздники  
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МЧС России
Глава МЧС России Владимир Пучков предложил развернуть в местах массовых новогодних гуляний в Москве полевые кухни с горячей кашей и горячим чаем в связи с сильными морозами, которые ожидаются в ближайшие дни, сообщает "Интерфакс".

Министр отметил, что на праздники в Москву приехало большое количество людей. "Я попрошу еще раз спланировать дополнительные мероприятия по всем местам массового отдыха и прогулок людей", - подчеркнул Пучков, добавив, что оборудование мобильных пунктов горячего питания необходимо начать уже сегодня.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 4 января в Москве ожидается до минус 17 градусов мороза. Основные холода подойдут в столицу к выходным: в пятницу даже днем - до минус 18, в субботу минус 19-24 градуса, в воскресенье 13-18 мороза.
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