Московское военно-музыкальное училище получило имя Халилова

25 декабря 2016 г. Праздничные мероприятия в Москве изменятся в связи с трагедией в Сочи

Не все мероприятия можно отменить, однако все они будут трансформированы с учетом настроения в стране, заявили в столичном Департаменте культуры. Сегодня все постановки будут начинаться с минуты молчания.