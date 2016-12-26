Московское военно-музыкальное училище получило имя Халилова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение
о присвоении Московскому военно-музыкальному училищу имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, руководителя ансамбля имени Александрова, погибшего в катастрофе Ту-154 возле побережья Сочи.
"Присвоить федеральному государственному казенному профессиональному образовательному учреждению "Московское военно-музыкальное училище Министерства обороны Российской Федерации" почетное наименование "имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова", - говорится в документе. Распоряжением также отмечаются особые заслуги Московского военно-музыкального училища в подготовке специалистов для военно-оркестровой службы ВС РФ.
Лайнер Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, рухнул в акватории Черного моря утром 25 декабря спустя две минуты после вылета. На борту самолета находились 92 человека - члены экипажа, военные, журналисты, а также более 60 артистов ансамбля имени Александрова, которые должны были выступить перед служащими ВКС РФ. В результате катастрофы никто не выжил.