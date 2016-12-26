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Женщина погибла при пожаре на юге Москвы
3 января 2017 г. | Время публикации 11:17 | Последние изменения 11:20
Рубрики: Происшествия  
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Фото NEWSru.com
Столичные следователи начали проверку по факту пожара в квартире на юге Москвы, в ходе тушения которого было обнаружено тело пенсионерки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городского управления СК РФ.

"2 января после ликвидации пожара в квартире одного из жилых домов по улице Мусы Джалиля в Москве было обнаружено тело 71-летней женщины. При визуальном осмотре на теле женщины признаков насильственной смерти не обнаружено", - отметил собеседник агентства.

Во время пожара в квартире находился 27-летний внук потерпевшей, которому удалось самостоятельно покинуть помещение. Сейчас выполняются необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.
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