Женщина погибла при пожаре на юге Москвы Рубрики: Происшествия

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"2 января после ликвидации пожара в квартире одного из жилых домов по улице Мусы Джалиля в Москве было обнаружено тело 71-летней женщины. При визуальном осмотре на теле женщины признаков насильственной смерти не обнаружено", - отметил собеседник агентства.



Во время пожара в квартире находился 27-летний внук потерпевшей, которому удалось самостоятельно покинуть помещение. Сейчас выполняются необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение. Столичные следователи начали проверку по факту пожара в квартире на юге Москвы, в ходе тушения которого было обнаружено тело пенсионерки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городского управления СК РФ."2 января после ликвидации пожара в квартире одного из жилых домов по улице Мусы Джалиля в Москве было обнаружено тело 71-летней женщины. При визуальном осмотре на теле женщины признаков насильственной смерти не обнаружено", - отметил собеседник агентства.Во время пожара в квартире находился 27-летний внук потерпевшей, которому удалось самостоятельно покинуть помещение. Сейчас выполняются необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.



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