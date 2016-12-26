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Движение на участке "оранжевой" ветки метро ограничат 4 и 5 января
3 января 2017 г. | Время публикации 10:57 | Последние изменения 11:19
Рубрики: Метрополитен  
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В среду и четверг, 4 и 5 января, на участке от станции "Медведково" до станции "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии метрополитена будет ограничено движение из-за ремонтных работ, сообщает РИА "Новости".

Между станциями будет организовано движение в челночном режиме с 10-минутными интервалами. Между станциями "Бабушкинская" и "Новоясеневская" и в обратном направлении поезда будут двигаться в обычном режиме, график не изменится.

"Службы Московского метрополитена продолжают работу по обновлению путевой и пассажирской инфраструктуры. В штатном режиме работа линии возобновится в пятницу, 6 января 2017 года, в 5 часов 30 минут утра", - отметили в пресс-службе подземки. Ремонтные работы специально проводятся в праздничные дни, когда пассажиропоток минимален.
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