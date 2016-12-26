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СМИ сообщили о сходе трамвая с рельсов после столкновения с автомобилем
3 января 2017 г. | Время публикации 16:39 | Последние изменения 16:49
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
На юге Москвы во вторник произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате столкновения трамвай сошел с рельсов.

По словам собеседника агентства, инцидент случился в районе дома номер 37 по Симферопольскому бульвару. В результате происшествия несколько человек получили незначительные травмы.

Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Мосгортранса" утверждает, что ДТП действительно имело место и произошло по вине водителя легкового автомобиля, не уступившего дорогу рельсовому транспорту. При этом там подчеркнули, что с рельсов вагон не сходил, а получил незначительные повреждения.
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