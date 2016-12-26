СМИ сообщили о сходе трамвая с рельсов после столкновения с автомобилем

На юге Москвы во вторник произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате столкновения трамвай сошел с рельсов.
По словам собеседника агентства, инцидент случился в районе дома номер 37 по Симферопольскому бульвару. В результате происшествия несколько человек получили незначительные травмы.
Агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу "Мосгортранса" утверждает, что ДТП действительно имело место и произошло по вине водителя легкового автомобиля, не уступившего дорогу рельсовому транспорту. При этом там подчеркнули, что с рельсов вагон не сходил, а получил незначительные повреждения.