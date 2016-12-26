На катке ВДНХ установлен абсолютный рекорд посещаемости Рубрики: Праздники

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Как отмечается, накануне каток на ВДНХ посетили 16 195 гостей. В утренний сеанс на лед вышли 4237 посетителей, с 17:00 до 23:00 здесь провели время 11 958 человек. Всего напрокат была выдана 6721 пара коньков.



"В новогодние каникулы здесь можно встретить аниматоров в экстравагантных костюмах. Они фотографируются с гостями, устраивают конкурсы и соревнования. Кроме того, каждую пятницу профессиональные тренеры будут проводить уроки танцев на льду: 6 января состоится урок латино, 13-го - занятие, посвященное европейскому стилю, 20-го - восточные танцы, а 27-го всех гостей ждет тустеп на льду. Для самых маленьких организуют анимацию "Веселые друзья", - говорится в сообщении агентства. На катке на ВДНХ в понедельник, 2 января, установлен абсолютный рекорд посещаемости - более 16 тысяч человек, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на портал столичной мэрии. Желающим посетить каток на ВДНХ впредь советуют заранее планировать свое время: самые популярные часы - с 17:00 до 20:00, свободнее в первой половине дня и после 20:30.Как отмечается, накануне каток на ВДНХ посетили 16 195 гостей. В утренний сеанс на лед вышли 4237 посетителей, с 17:00 до 23:00 здесь провели время 11 958 человек. Всего напрокат была выдана 6721 пара коньков."В новогодние каникулы здесь можно встретить аниматоров в экстравагантных костюмах. Они фотографируются с гостями, устраивают конкурсы и соревнования. Кроме того, каждую пятницу профессиональные тренеры будут проводить уроки танцев на льду: 6 января состоится урок латино, 13-го - занятие, посвященное европейскому стилю, 20-го - восточные танцы, а 27-го всех гостей ждет тустеп на льду. Для самых маленьких организуют анимацию "Веселые друзья", - говорится в сообщении агентства.



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