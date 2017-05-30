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Более 50 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
3 июня 2017 г. | Время публикации 11:24 | Последние изменения 12:32
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
По состоянию на 10:35 3 июня в аэропортах Москвы задержаны или отменены 54 рейса, по данным сервиса "Яндекс.Расписания". В аэропорту "Домодедово" задержали 21 рейс и отменили 17. Еще 18 рейсов были задержаны в аэропорту "Шереметьево", сообщает сайт телеканала "360".

Также стало известно, что в субботу, 3 июня, авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила об отмене 11 чартерных рейсов и попросила пассажиров не приезжать в аэропорт Домодедово. "Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о Вашей поездке владеет Ваш туроператор. Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", говорится на сайте авиакомпании и приводится список отмененных рейсов.

2 июня авиакомпания сообщила "о сокращении 12,8 % чартерных рейсов, с 02 июня по 15 июня включительно. Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания".

При этом еще в ночь на 29 мая сообщалось о проблемах у авиакомпании с вылетом из Москвы в Краснодар, Махачкалу, Симферополь, Ларнаку, на турецкие направления. Время задержек различных рейсов составляет от 2 до 13 часов. По словам пассажиров, ни помощи, ни информации от представителей компании они не получили. Лишь немногих на эту ночь устроили в гостинице. Остальным, в том числе семьям с детьми, пришлось ночевать в аэропорту.
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Суббота, 3 июня 2017 г. // Последняя новость 16:34
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