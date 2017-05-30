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МГУ может открыть новые факультеты, связанные с изучением человека
3 июня 2017 г. | Время публикации 16:34
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в ближайшем будущем может открыть новые факультеты, связанные с изучением наук о человеке. Об этом в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил ректор университета Виктор Садовничий. "Уверен, что что-то появится, связанное с наукой о жизни, о человеке, о мозге", – сказал он.

Садовничий напомнил, что в этом году в университете открылся космический факультет. "Он начнет занятия с сентября. Космическая отрасль требует специалистов, а мы запускаем спутники, шесть спутников наших летает, на всех космических аппаратах наши приборы, наши специалисты компетентны и готовы готовить молодых людей для этого вопроса", – сказал ректор.

Он отметил, что научным руководителем факультета стал дважды герой Советского Союза Соловьев Владимир Алексеевич, и абитуриенты проявляют повышенный интерес к этому новому направлению.
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Суббота, 3 июня 2017 г. // Последняя новость 16:34
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