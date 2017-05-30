На западе Москвы из-за бизнес-разногласий в чеченской диаспоре погибли два человека Рубрики: Криминал

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Как стало известно изданию, жители расположенных неподалеку домов, услышав среди ночи стрельбу и крики, как минимум четыре раза звонили в службу "02", которая переадресовала вызовы в ОМВД "Крылатское", выславшее на место происшествия автопатруль.



Как в свою очередь удалось выяснить



Долгое время Байсуровы и Халидовы были друзьями и партнерами по бизнесу. Но в какой-то момент, по слухам, Байсуровы переписали на Халидовых одну из фирм, результатом этого стали проблемы финансового характера.



Следователи СК пытаются установить обстоятельства перестрелки и уже столкнулись с первыми проблемами: чеченцы не желают выносить сор из избы и избегают общения, пишет "МК". По обеим сторонам баррикад – акулы бизнеса и влиятельные в своих кругах персоны.



"Я не могу сказать конкретно, что стоит за разборкой между Байсаровыми и Халидовыми и связано ли это с "Тремя китами", – сказал "Ъ" адвокат Павел Зайцев – бывший следователь по особо важным делам следственного комитета при МВД, в производстве которого находилось скандально известное уголовное дело о контрабанде мебели в адрес ТЦ "Три кита" и "Гранд". При этом он не исключает, что мебельные центры могли быть построены семьей Халидовых на средства, полученные от афер с так называемыми чеченскими авизо. Как пишет "Коммерсантъ" , конфликт произошел в ночь на пятницу, 2 июня, в ходе встречи членов семей Байсаровых и Халидовых в ресторане Hills на улице Крылатские Холмы. После закрытия ресторана конфликт продолжился в парковой зоне, где проходит "олимпийская велодорога".Как стало известно изданию, жители расположенных неподалеку домов, услышав среди ночи стрельбу и крики, как минимум четыре раза звонили в службу "02", которая переадресовала вызовы в ОМВД "Крылатское", выславшее на место происшествия автопатруль.Как в свою очередь удалось выяснить "Московскому комсомольцу" , на встречу пришли представители семьи Байсуровых – 41-летний Руслан, 59-летний Шарпуди, его 19-летний сын Тимур, а также 23-летний родственник Адам. С другой стороны – семейство Халидовых: сам глава – крупный предприниматель 58-летний Магомед Айдынович и его родные, знакомые.Долгое время Байсуровы и Халидовы были друзьями и партнерами по бизнесу. Но в какой-то момент, по слухам, Байсуровы переписали на Халидовых одну из фирм, результатом этого стали проблемы финансового характера.Следователи СК пытаются установить обстоятельства перестрелки и уже столкнулись с первыми проблемами: чеченцы не желают выносить сор из избы и избегают общения, пишет "МК". По обеим сторонам баррикад – акулы бизнеса и влиятельные в своих кругах персоны."Я не могу сказать конкретно, что стоит за разборкой между Байсаровыми и Халидовыми и связано ли это с "Тремя китами", – сказал "Ъ" адвокат Павел Зайцев – бывший следователь по особо важным делам следственного комитета при МВД, в производстве которого находилось скандально известное уголовное дело о контрабанде мебели в адрес ТЦ "Три кита" и "Гранд". При этом он не исключает, что мебельные центры могли быть построены семьей Халидовых на средства, полученные от афер с так называемыми чеченскими авизо.



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